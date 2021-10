Emergence apporte ainsi son appui à un fonds dont la stratégie d’investissement est explicitement tournée vers la recherche d’impact en matière de changement climatique et de transition sociétale responsable.

Gay-Lussac Green Impact est un fonds en actions cotées européennes de toutes tailles de capitalisation. Les entreprises sélectionnées doivent contribuer positivement à lutter contre le réchauffement climatique et démontrer une dynamique de croissance durable et responsable. Quatre thématiques sont ainsi privilégiées pour analyser ces entreprises : l’innovation durable, l’efficience énergétique, l’économie circulaire et la transition énergétique.

Le processus d’investissement est différenciant et repose sur une stratégie défensive, fondée sur la construction structurée d’un portefeuille à faible volatilité et peu corrélé aux mouvements des marchés. Celui-ci est constitué d’une cinquantaine de valeurs identifiées pour leurs fondamentaux financiers et qualitatifs solides et leur démarche ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) engagée. L’objectif du fonds est de surperformer son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Total Return, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum.

L’impact environnemental des entreprises du portefeuille est évalué en fonction de leur empreinte carbone, leur alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, leur alignement à la taxonomie européenne et leur taux d’énergies décarbonées.

Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion déclare : « Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par Emergence dont l’investissement représente une formidable opportunité pour notre société de gestion nouvellement indépendante - mais forte de 25 années d’expertise - de gagner en notoriété auprès des investisseurs institutionnels. Cette allocation est aussi une reconnaissance de la forte conviction de notre démarche d’investissement socialement responsable. Elle va nous permettre d’accélérer le développement de Gay Lussac Green Impact pour dépasser le seuil des 100 millions d’encours et atteindre de nouveaux clients. »

« Gay-Lussac Gestion a acquis une expertise éprouvée sur les small et mid caps européennes fondée sur un processus d’investissement structuré, qui met la gestion des risques au cœur des décisions de gestion » déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha, qui ajoute « le fonds Gay-Lussac Green Impact propose une stratégie originale qui combine avec beaucoup de rigueur des approches quantitative, fondamentale et extra-financière. Le fonds, actuellement classifié en Article 8 au sens de la réglementation SFDR, vise à obtenir rapidement un classement en Article 9 pour communiquer vertueusement sur ses objectifs de développement durable. En sus, la société a obtenu en 2020 le label Relance pour trois fonds de sa gamme, ce qui devrait susciter l’intérêt des institutionnels pour la société. »

« Le 2ème investissement du compartiment Emergence Europe se distingue par la sélection d’une société de gestion récemment devenue une boutique française indépendante, après un quart de siècle dans un groupe financier américain », se réjouit Laurent Deborde, Président d’Emergence. « En outre, nous investissons ici dans un fonds qui met l’impact environnemental au cœur de sa stratégie. C’est important pour nous : Emergence veut contribuer au développement de sociétés de gestion entrepreneuriales qui mènent une politique active et innovante en matière d’ESG. »

Gay-Lussac Gestion est le vingt-troisième partenariat d’accélération conclu en neuf ans par Emergence via ses quatre compartiments, dont Emergence Europe est le dernier-né. Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et Gay-Lussac Gestion apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence Europe la performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Avec le lancement du compartiment Emergence Europe, le total des engagements des investisseurs institutionnels depuis la création d’Emergence en 2012 franchit le cap du milliard d’euros. Ce chiffre souligne à la fois l’attractivité de l’outil de la place financière de Paris qu’est Emergence et l’intérêt de ses actionnaires à vivifier l’essor de la gestion entrepreneuriale en France.

Emergence Europe est amené à investir dans 5 à 10 fonds en actions européennes gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales basées dans l’Union Européenne. La sélection de ces fonds prend en compte l’existence de critères ESG dans leur processus d’investissement.