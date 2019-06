Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le quatrième investissement du compartiment Emergence Actions II [1] dans le fonds Mansartis Europe [2] géré par Mansartis Gestion [3].

Le fonds Mansartis Europe a pour objectif la recherche d’une performance de long terme, sur un horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans, par une gestion discrétionnaire dans l’univers des grandes et moyennes capitalisations européennes, sélectionnées pour la qualité de leur croissance. A titre de comparaison [4], la part I du fonds réalise une performance cumulée depuis son lancement le 5 juin 2014 de +20,9% contre +18,3% pour l’EuroStoxx 50, dividendes nets réinvestis. [5] [6]

La stratégie d’investissement du fonds vise principalement à identifier les tendances structurelles qui servent de moteur de croissance durable aux entreprises sélectionnées sur la base de critères de qualité exigeants. Des choix tactiques et opportunistes sur des sociétés bénéficiant de situations spécifiques créatrices de valeur, diversifient cette approche. Le processus de gestion structuré applique des filtres quantitatifs et une analyse qualitative dans le but de sélectionner un nombre limité de valeurs.

Nourane Charraire, chez Mansartis Gestion depuis 2015 est la gérante principale du fonds Mansartis Europe. Elle dirige l’équipe de gestion qui compte 6 personnes expérimentées sur la gestion croissance / qualité (12 années d’expérience en moyenne).

Mansartis Gestion est un groupe entrepreneurial d’origine familiale qui dispose de 35 années d’expérience en gestion d’actifs. En 2014 s’est ouverte une nouvelle phase d’expansion de la société de gestion, marquée par un renforcement des ressources et des équipes. Ses objectifs de développement sont ambitieux, tant sur la collecte que sur l’élargissement du socle de la clientèle composé d’institutionnels associatifs (fondations, associations, organismes paritaires, syndicats, …) et d’investisseurs personnes privées. Mansartis Gestion gère aujourd’hui 730 millions € pour 400 clients et compte 20 collaborateurs [7].

Guillaume Jalenques de Labeau, président directeur général de Mansartis Gestion déclare : « Le partenariat avec Emergence vient accélérer notre croissance notamment auprès de la clientèle institutionnelle. Notre fonds Mansartis Europe devrait rapidement atteindre le seuil critique des 100 millions € ce qui nous ouvrira de nouvelles opportunités de développement en France et à l’international. La sélection par Emergence, au terme d’un processus de due diligence approfondie, est à la fois une reconnaissance de la qualité de notre gestion, des process structurés et de notre capacité de développement. »

« Avec Mansartis Europe, les investisseurs institutionnels partenaires d’Emergence ont apprécié une approche originale de la stratégie "croissance et qualité" et un solide track-record de performance » déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha, qui ajoute « La gestion de Mansartis Gestion intègre historiquement une démarche éthique enrichie depuis 2018 par l’intégration de critères ESG. Cette démarche, complémentaire à une gestion active de conviction, s’accompagne d’une grande transparence et d’une capacité de gestion sur mesure appréciée par les investisseurs. »

Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, le partenariat entre Emergence et Mansartis Gestion apporte aux investisseurs de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Mansartis Gestion est la dix-neuvième société accélérée par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 4 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 8 milliards d’euros [8] dont plus de 50% proviennent d’investisseurs internationaux.

Emergence contribue à renforcer la notoriété des gérants entrepreneuriaux français et à accroitre l’attractivité de la Place de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.

Alain Leclair, président d’Emergence conclut « Avec la sélection de Mansartis Gestion, Emergence reconnaît l’expertise et le savoir-faire spécifique d’une société de gestion de structure familiale en phase d’accélération de son développement. Nous nous félicitons d’avoir établi ce partenariat qui renforce sa notoriété et favorise son accès aux investisseurs institutionnels. »