Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le troisième investissement du compartiment Emergence Actions II [1] dans le fonds Quadrige Europe Midcaps [2] géré par Inocap Gestion [3].

Lancé en décembre 2015, Quadrige Europe Midcaps a pour objectif de rechercher une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe Ex UK Small dividendes réinvestis sur une période recommandée de placement d’au moins 5 ans grâce à une sélection d’entreprises européennes qui placent l’innovation au cœur de leur développement et dont l’actionnariat familial impliqué assure une vision industrielle de long terme.

La stratégie d’investissement du fonds s’appuie sur une approche discrétionnaire en stock-picking fondée sur l’analyse fondamentale de ces sociétés et sur des contacts réguliers avec leurs dirigeants.

Le portefeuille vise des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d’euros, provenant de tous secteurs économiques sans contrainte d’exposition.

Depuis sa création le 31 décembre 2015, le fonds réalise une performance cumulée au 2 janvier 2019 de +11,31% [4] contre +11,61% [5] pour son indice de référence [6]. Les performances annuelles s’établissent à +23,81% pour 2016, +28,10% pour 2017 et -30,04% en 2018 contre respectivement +4,09%, +20,01% et -10,96% pour l’indice de référence [7].

Inocap Gestion est une société de gestion entrepreneuriale créée il y a 11 ans par des associés aux expériences complémentaires. Initialement spécialisée sur le capital-investissement, elle est aujourd’hui un spécialiste reconnu de l’investissement en actions européennes. La société gère 650 millions d’euros et compte 21 collaborateurs [8].

Olivier Bourdelas, président d’Inocap Gestion déclare : « Le partenariat avec Emergence permet à Inocap Gestion de renforcer sa présence auprès de la clientèle institutionnelle. Notre fonds Quadrige Europe Midcaps se rapproche du seuil critique des 100 millions € ce qui va accélérer son développement en France et à l’étranger. Les investisseurs du tour de table d’Emergence ont apprécié le savoir-faire et l’engagement des dirigeants et collaborateurs d’Inocap Gestion. Cette décision confirme la crédibilité et l’attrait de notre philosophie de gestion pour les nouveaux clients potentiels. »

« Parmi les gérants stock-pickers sur les actions Small et Mid Caps, Inocap se distingue favorablement par l’expérience et la taille de l’équipe de gestion, la rigueur du processus d’investissement et le track record du fonds » déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha, qui ajoute « de plus, leur gestion de conviction s’inspire du capital-investissement et se caractérise par un important travail d’analyse sur le terrain ».

Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, le partenariat entre Emergence et Inocap Gestion apporte aux investisseurs de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Inocap Gestion est la dix-huitième société incubée ou accélérée par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue.

Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 4 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 7,4 milliards d’euros [9] dont près de 60% proviennent d’investisseurs internationaux.

Emergence contribue à renforcer la notoriété des gérants entrepreneuriaux français et à accroitre l’attractivité de la Place de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.

Alain Leclair, président d’Emergence conclut « En sélectionnant Inocap Gestion, Emergence remplit sa mission d’accélérateur de sociétés de gestion en croissance avec un fort ADN d’innovation dans leur stratégie d’investissement. Nous nous réjouissons de lui apporter un soutien efficace pour répondre aux exigences d’encours posées par les institutionnels français et européens. »