Sont éligibles à cet appel à candidature, les sociétés de gestion qui disposent d’une expérience dans l’incubation et/ou l’accélération de jeunes sociétés de gestion, sur le périmètre de l’Union Européenne (hors Royaume-Uni), qui sont basées en France avec des équipes de gestion dédiées et qui ont un agrément AMF approprié. Une maturité dans les pratiques d’investissement responsable est également demandée.

Le gérant délégataire a une mission centrale dans la gestion du compartiment. Il en assure la gestion financière à savoir identifier les gérants entrepreneuriaux prometteurs qui pourraient recevoir des capitaux à gérer d’Émergence, analyser et présenter au comité d’investissement les dossiers présélectionnés des candidats. En charge de la réalisation des investissements du compartiment préalablement approuvés par le Comité d’Investissement d’Emergence émanation du Conseil d’Administration de la SICAV, de leur suivi et du contrôle des risques, le gérant délégataire doit pouvoir offrir un appui au développement des sociétés accélérées, calculer le partage des revenus selon les conditions contractuelles fixées avant l’engagement d’incubation/accélération et produire un reporting de qualité suivant les exigences réglementaires et les besoins des investisseurs, notamment en matière ESG.

Il pilote également la gestion administrative du compartiment pour répondre aux obligations juridiques, sociales, fiscales et réglementaires du compartiment de la SICAV, assure la gestion comptable des actifs gérés et sert de liaison entre le compartiment de la SICAV et les organismes de tutelle. Enfin, Il développe la commercialisation du compartiment auprès d’investisseurs institutionnels en France et dans les autres pays de l’Union Européenne.

Conformément aux statuts d’Émergence, le gérant délégataire du nouveau compartiment sera désigné par le Conseil d’Administration de la SICAV. Il sera sélectionné parmi les candidats ayant répondu à l’appel à candidature, au plus tard le mercredi 22 janvier 2020, 18h00, et ayant préalablement manifesté leur intérêt à l’appel à candidature, au plus tard le vendredi 3 janvier 2020, 18h00.

Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’AFG, pour ses adhérents, ou éventuellement sur demande auprès de EmergenceEurope@emergence-incubation.com.