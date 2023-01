Emergence, le fonds de place pour l’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, sélectionne les fonds Sextant Tech d’Amiral Gestion et Aesculape de Montpensier Finance et boucle une première vague de cinq investissements en faveur de fonds ‘techs’ avec un objectif d’impact durable affirmé, en phase avec le calendrier de l’initiative Tibi. Alors que son compartiment ‘Emergence techs for good’ vient d’être éligible à cette initiative, Emergence entend favoriser la visibilité de ces jeunes fonds auprès des institutionnels engagés à appuyer le financement des entreprises technologiques françaises et européennes.

Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent les 4ème et 5ème investissements du compartiment Emergence techs for good dans les fonds Sextant Tech d’Amiral Gestion et Aesculape SRI de Montpensier Finance, qui reçoivent chacun environ 20 millions d’euros. Détecteur de talents de la gestion entrepreneuriale, Emergence a encouragé ces deux fonds d’expertise sur des leaders de la tech européenne, quelle que soit leur taille de capitalisation, à se présenter à la qualification Tibi qu’ils ont obtenue.

Le fonds Sextant Tech d’Amiral Gestion bénéficie de l’expertise historique de la société de gestion sur le segment des small et mid caps françaises et européennes cotées. Sa stratégie d’investissement a été très récemment réorientée pour se spécialiser sur les secteurs d’activité innovants au cœur de la chaîne de valeur technologique, avec l’engagement de cibler principalement les actions françaises et européennes tout en assumant un horizon d’investissement mondial. A travers son positionnement de « fonds cornerstone », il vise aussi à favoriser un accompagnement à long terme de ces sociétés innovantes et favoriser l’émergence d’un écosystème boursier capable de porter le développement de la French et de l’European Tech. La participation de l’ensemble des équipes de gestion européennes et internationales, basées à Paris et à Singapour permet de mener une analyse fondamentale fine et bottom-up, basée sur une appréciation équilibrée entre la qualité du modèle économique et la valeur intrinsèque des entreprises. Le fonds est également engagé dans une démarche durable adaptée aux enjeux spécifiques de la tech. Le fonds intègre environ 30 valeurs. Son actif est de 40 millions d’euros au 20/12/2022, intégrant l’apport d’Emergence.

Société de gestion indépendante, détenue par ses dirigeants et ses salariés, Amiral Gestion a été créé en 2003. Au 30/11/2022, ses actifs sous gestion représentent 3,5 milliards d’euros, répartis entre plusieurs mandats dédiés et 11 compartiments ouverts de sa SICAV Sextant. Amiral Gestion compte actuellement 57 collaborateurs, dont près de la moitié est directement impliquée dans la recherche d’idées d’investissement.

Nicolas Komilikis, Directeur Général d’Amiral Gestion, précise : « L’accompagnement par Emergence nous apporte une forte visibilité auprès des investisseurs institutionnels que nous souhaitons mobiliser en priorité autour de notre ambition qui vise à soutenir l’émergence d’un écosystème boursier capable de porter le développement de nos futurs champions technologiques européens. »

Géré par Montpensier Finance, Aesculape SRI est un fonds thématique en actions internationales (OCDE) exposées directement ou indirectement à l’écosystème de la santé. Créé en 2021, il participe au financement d’une vague d’innovations technologiques sans précédent dans ce secteur à travers la transformation digitale (télémédecine, Intelligence artificielle pour l’imagerie médicale, analyse de données...) et de la mise au point de nouvelles entités biologiques (anticorps complexes, ARN messager, thérapies géniques et cellulaires…). Le fonds cible les entreprises dans les domaines qui permettent d’établir des diagnostics plus vite et plus tôt, de découvrir et de faciliter l’accès aux traitements, de maîtriser la production des médicaments via des équipements innovants et la distribution. Le processus de gestion privilégie la sélection discrétionnaire des valeurs en fonction de la qualité intrinsèque des titres à partir d’une démarche de type bottom-up. Le fonds intègre aussi une forte empreinte extra-financière à travers sa labellisation ISR et sa classification article 9 SFDR. Le portefeuille est investi autour de 40 valeurs avec une répartition cible de son exposition géographique à 45% en Europe, 45% en Amérique et 10% en Asie. Son actif s’élève à 65 millions d’euros au 20/12/2022, y compris l’apport d’Emergence.

Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française créée en 1998 et détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi. Elle développe une triple expertise de gestion : actions européennes, actions thématiques internationales et obligations convertibles. L’ISR est au cœur de ses process. La société gère 3,5 milliards d’euros au 31/12/2021 et emploie 36 salariés.

Guillaume Dard, Président de Montpensier Finance, souligne : « Chez Montpensier Finance, nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle à jouer dans le financement de l’innovation médicale. L’enjeu de la santé nous touche tous individuellement et collectivement. Nous sommes ravis de bénéficier de l’appui du compartiment techs for good d’Emergence. Cette reconnaissance va renforcer notre visibilité auprès des grands investisseurs dans les technologies médicales. »

« Au sein d’un univers d’une trentaine de gérants entrepreneuriaux français, nous avons sélectionné deux fonds exposés à des sous-thématiques Tech complémentaires. Le choix du fonds Sextant Tech s’est fondé sur la capacité de l’équipe à couvrir un univers global tout en ayant un rôle actif dans le développement de l’écosystème de la French Tech. Le fonds Aesculape SRI s’est distingué des acteurs de la « healthtech » grâce une stratégie unique et durable, visant à déceler les sociétés les plus innovantes du secteur en phase d’accélération de croissance. », déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha.

« Avec l’accélération de cette première série de cinq fonds technologiques qualifiés à l’initiative Tibi, le compartiment Emergence techs for good remplit pleinement les objectifs fixés lors de son lancement. Les capitaux alloués par les investisseurs institutionnels dont BNP Paribas Cardif fait partie vont pendant quatre ans, favoriser la croissance de fonds résolument impliqués dans le financement des entreprises technologiques notamment françaises avec des objectifs de développement durable étroitement quantifiés. En outre, la récente qualification du compartiment à cette même initiative Tibi est de nature à susciter l’intérêt de nouveaux investisseurs, et permettra de soutenir davantage la structuration en France d’une expertise de pointe sur les fonds techs. » ajoute Arnaud Miroudel, Président du comité d’investissement d’Emergence techs for good, et Responsable des Partenariats Investissements chez BNP Paribas Cardif.