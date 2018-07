Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le deuxième investissement du compartiment Emergence Actions II [1] dans le fonds Valeurs Croissance Rendement [2] géré par Gaspal Gestion [3].

Lancé en mai 2008, le fonds Valeurs Croissance Rendement a pour objectif de recherche une performance, sur la durée de placement recommandée, basée sur la croissance des revenus distribués par les sociétés sélectionnées pour leur qualité.. A titre de comparaison [4], , le fonds réalise une performance sur les 10 ans écoulés de 75,35% contre 22,97% pour l’EuroStoxx 50, dividendes nets réinvestis [5].

Depuis la création du fonds, Gaspal Gestion applique une stratégie d’investissement sur les actions européennes fondée sur une analyse approfondie de la capacité des sociétés cotées à verser des dividendes.

Cette approche privilégie la pérennité et la croissance des dividendes plutôt qu’un rendement élevé et aboutit à sélectionner des sociétés au modèle économique solide et dirigées par des managements de qualité. L’équipe de gestion de Gaspal gère dynamiquement le portefeuille construit autour de trois poches : ‘Dividende élevé’, ‘Dividende en croissance importante’ et ‘Dividende à forte croissance potentielle’ [6].

Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion déclare : « L’apport d’Emergence permet à notre fonds de côtoyer le seuil des 100 millions d’euros et de renforcer sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels. Être retenu par Emergence au terme d’un processus de sélection très approfondi et rigoureux mené par NewAlpha est une véritable reconnaissance de la solidité de notre société de gestion et de la pertinence de sa stratégie d’investissement. Ce label de qualité sera un accélérateur de notre croissance en France et un puissant levier pour initier notre développement international »

« Les investisseurs du tour de table d’Emergence ont apprécié l’approche originale de la stratégie et la qualité de la surperformance. La stabilité et l’expérience de l’équipe de gestion, récemment renforcée, sont aussi des facteurs très positifs pour les investisseurs. » ajoute Antoine Rolland, président de NewAlpha.

À l’image des précédents investissements noués avec des sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, le partenariat entre Emergence, NewAlpha et Gaspal Gestion apporte aux investisseurs de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Gaspal Gestion est la dix-septième société incubée ou accélérée par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions, Actions II et Performance Absolue.

Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 3 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 7,4 milliards d’euros dont 55% proviennent d’investisseurs internationaux.

Emergence contribue à renforcer la notoriété des gérants entrepreneuriaux français et à accroitre l’attractivité de la Place de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.

Alain Leclair, président d’Emergence conclut « Nous nous réjouissons de compter Gaspal Gestion parmi nos partenaires et souhaitons accompagner son développement. Les grands investisseurs institutionnels réunis autour d’Emergence vont poursuivre la diversification de ces partenariats par de nouvelles approches innovantes telles que l’adaptation de l’intelligence artificielle à la gestion d’actifs. »