Le groupe lyonnais Emballages Réunis, constitué de cinq sociétés opérationnelles, dont principalement GM Emballages et Protembal, est spécialisé dans la caisserie en bois et l’emballage industriel. Paul Giraud qui a fondé l’entreprise en 1984, a souhaité transmettre le capital et la direction du groupe à ses cadres clés, avec le soutien de CM-CIC Investissement et de Garibaldi Participations qui détiennent à l’issue de l’opération, 20% du capital. L’ensemble de l’activité réalise un chiffre d’affaires consolidé de 18 millions d’euros et emploie 80 personnes.

L’activité principale du groupe consiste à sécuriser par la fabrication de caisses en bois et la prestation de services d’emballage industriel, les produits de leurs clients durant leur acheminement par voie maritime, terrestre ou aérienne. Une variété d’entreprises de tous secteurs sollicite les services d’Emballages Réunis, reconnu pour ses compétences dans l’emballage industriel sur mesure et l’emballage de produits réglementés dangereux, nécessitant le respect de normes, des agréments et un savoir-faire technique.

Le groupe constitué en holding depuis 2012, a élargi progressivement son offre ce qui lui permet de fournir un service de proximité complet et réactif.

GM Emballages à Loyettes (01) et Bois et Développement Isère, à la Côte-Saint-André (38) réalisent la fabrication de caisses industrielles en bois et en contreplaqué,

Protembal à Saint-Priest (69) et Seli Emballages à Corbas (69) proposent des solutions sur mesure pour l’emballage de pièces industrielles, destinées principalement à l’exportation,

Saint Ex Emballages à Saint-Laurent-de-Mure (69) se concentre sur l’emballage de produits dangereux,

GM Négoce à Charvieu-Chavagneux (38) fournit les produits pour le conditionnement,

GM Stock qui est devenu Nova Log en juillet 2019, est dédiée au stockage et à la logistique et dispose d’un entrepôt de 10 000 m2 à Charvieu-Chavagneux (38).

Ce groupe qui s’est développé par intégrations et créations successives, positionne Emballages Réunis en tant que principal acteur de l’emballage industriel de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’opération capitalistique permet au management de prendre les rênes du groupe, dans lequel un quatuor de cadres détient près de 70 % du capital, aux côtés de CM-CIC Investissement et Garibaldi Participations. Laurent Jolivot, directeur de Protembal, devient président d’Emballages Réunis, entouré d’Antonio de Barros, responsable technico-commercial, Gérard Vuillod, responsable de production et Roger Da Costa, responsable atelier et co-fondateur de Protembal. À l’occasion de cette opération, les principaux responsables ont été associés au capital.

« Dans le cadre de cette opération, nous adossons au groupe des partenaires de confiance capables de nous apporter un soutien externe qualifié, dotés d’une expertise et d’un réseau pour nous accompagner dans le développement et la diversification de notre offre commerciale, tout en étant fidèles à notre philosophie. Notre objectif est de devenir un acteur de consolidation sur notre zone de chalandise, en renforçant notre valeur ajoutée de multi-spécialistes de proximité sur le grand quart sud-est », explique Laurent Jolivot.

« Nous avons été séduits d’une part, par la qualité de l’équipe de direction très soudée et complémentaire, et, d’autre part, par le modèle économique et le projet qui laisse présager d’un potentiel de développement important, propice à des opérations de croissance externe pour lesquelles si besoin, nous pourrions apporter les fonds propres nécessaires. Le secteur, jusque-là hétérogène, va se concentrer dans les années à venir, la proximité géographique étant un facteur clé du développement. Le projet porté par l’équipe dirigeante est susceptible de fédérer les acteurs indépendants de la caisserie ou de l’emballage industriel et les convaincre de rejoindre Emballages Réunis », ajoute Laurent Sallet, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement.

« En tant que partenaire bancaire (BanquePopulaire AURA) historique, nous connaissons bien cette affaire et nous avons souhaité participer à cette opération notamment car nous intervenons pour accompagner une vraie transmission aux cadres opérationnels. C‘est le scénario que nous souhaitions : une gouvernance collégiale par des managers se pratiquant depuis longtemps, et menée par un vrai leader, Laurent Jolivot. De plus, Emballages Réunis est un groupe solide, il est bien positionné sur un secteur résilient à croissance régulière qui a démontré sur la durée une bonne rentabilité. Nous souhaitons accompagner le groupe dans sa croissance externe », précise Pierre Levin, Directeur de Participations chez Garibaldi Participations.