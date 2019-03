Menée par ses quatre fondateurs, Jean-Christophe Boccon-Gibod (CEO), Ludovic Laborde (Directeur Général), Fabienne Laborde (Directrice Commerciale & Relation Clients) et Frédéric Barclais (Directeur Business Development), Eloa annonce une levée de fonds, auprès de family offices et d’investisseurs privés, de 1,3 million d’euros pour accélérer son développement.

Apporter un nouveau souffle sur le marché de la distribution du crédit et de l’assurance

Avec Eloa, la vie des clients va changer. Ils n’auront plus à suivre un parcours long et complexe pour emprunter et s’assurer. La plateforme Eloa offre une solution intégrée, facilitant les démarches, et permettant à chacun des acteurs de passer le moins de temps possible pour proposer ou obtenir un crédit ou une assurance.

Eloa créé un véritable écosystème collaboratif rassemblant tous les acteurs du crédit et de l’assurance, du particulier qui souhaite emprunter, jusqu’aux banques et assureurs en passant par les intermédiaires tels que les courtiers, agents immobiliers ou concessionnaires automobiles. Avec Eloa, tous peuvent proposer à leurs clients un parcours intégré pour financer et assurer de manière rapide et simple leur projet, tout en réduisant le temps consacré à effectuer des démarches administratives.

Eloa compte déjà aujourd’hui plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs de la plateforme qui accompagnent plus de 50 000 particuliers.

Une première levée de fonds pour concrétiser ses ambitions

Cette levée de fonds de 1,3 million d’euros va permettre à Eloa de développer sa solution et de l’imposer, dans un marché en pleine mutation du fait de sa digitalisation croissante, comme la plateforme référence qui simplifie les démarches de proposition et d’accès à des solutions de crédit et d’assurance.

Pour 2019, Eloa se donne ainsi comme ambition d’affilier plus de 4 000 professionnels (promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, courtiers, concessionnaires auto, etc..) en relation avec plus de 200 000 clients particuliers à travers sa plateforme collaborative.

Jean-Christophe Boccon-Gibod, CEO d’Eloa a déclaré : « Aujourd’hui, les secteurs du crédit et de l’assurance fonctionnent encore de manière trop verticale et cloisonnée. Pour proposer ou accéder à des solutions de financement ou d’assurance, le parcours reste compliqué et souvent fastidieux. Avec Eloa nous voulons créer un véritable écosystème collaboratif rassemblant tous les acteurs du crédit et de l’assurance, et mettre en place un véritable réseau social de simplification de moments clefs tels que l’acquisition d’un logement, l’obtention d’un crédit immobilier ou encore l’achat et l’assurance d’un véhicule. »