Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « La cession d’Areas ouvre la voie à un nouveau chapitre de l’histoire du Groupe : celui du Nouvel Elior, recentré sur notre cœur de métier, la restauration collective et les services. Ce positionnement de pure player nous permet d’accélérer la transformation du Groupe pour mieux répondre aux nouveaux enjeux des métiers de la restauration et des services, en donnant notamment la priorité à l’innovation culinaire et à une restauration plus attentive aux préoccupations environnementales, misant avant tout sur la qualité des produits et le savoir-faire métier de nos équipes au plus près de nos clients.

Nous disposons aujourd’hui de moyens renforcés pour accompagner notre développement en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni), aux États-Unis et en Inde, avec pour objectifs prioritaires de renouer avec la croissance organique en 2020 et d’améliorer notre rentabilité dès le second semestre de l’exercice en cours ».

La transaction a été finalisée à la suite de l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence concernées et des processus requis d’information-consultation des instances représentatives du personnel du Groupe. La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de l’ordre de 200 millions d’euros, sans impact fiscal.

Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l’endettement du Groupe afin d’abaisser le levier financier (dette nette/Ebitda) dans une fourchette de 1,5x à 2x qui correspond au niveau que le Groupe souhaite maintenir à moyen terme. Ils permettront également de lancer dès le mois de juillet un programme de rachat d’actions dans l’enveloppe de 350 millions d’euros de retour potentiel aux actionnaires annoncée le 29 mai 2019, et de réaliser le cas échéant des acquisitions tactiques offrant d’importantes synergies avec nos opérations.