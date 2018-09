Fondé en 1976, Proengin (www.proengin.com) conçoit, produit et commercialise une gamme complète de détecteurs des menaces chimiques et bactériologiques, destinés à assurer la sécurité des personnes et des infrastructures critiques. Ces solutions basées sur la technologie de spectrophotométrie de flamme sont principalement vendues aux forces armées et de sécurité civile en France et dans plus de 70 pays. Actuellement, Proengin réalise 60% de son chiffre d’affaires à l’exportation.

Capitalisant sur l’excellence technique et la renommée internationale de Proengin, son Président Directeur Général Jean-François Brun ambitionne une dynamique de développement du groupe fondée sur 3 axes stratégiques : (i) extension des parts de marché de Proengin à l’international, en particulier sur les marchés américain, asiatiques et moyenorientaux avec l’appui de Capital Export ; (ii) création et déploiement rapide d’un département dédié aux activités de services ; (iii) développement de nouvelles solutions connectées à destination du marché civil et des infrastructures critiques. Outre la croissance importante attendue, Proengin souhaite renforcer son leadership technologique dans la gestion des menaces NRBC.

L’opération de transmission est organisée par Capital Export (actionnaire majoritaire), et fait appel à un pool de co-investisseurs composé de Swen Capital Partners, Parvilla et Caisse d’Epargne Ile-de- France Capital-Investissement.

La dette senior est souscrite auprès d’un pool composé de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, de la Banque Populaire Rives de Paris, co-arrangeurs, et de BNP Paribas et d’Eiffel Investment Group.

Le fonds de prêts aux PME de croissance, Eiffel Croissance Directe, a participé au financement structuré de 16 millions d’euros, à hauteur de 4 millions d’euros et sous la forme d’une tranche in fine d’une maturité de 7 ans, aux côtés de ses partenaires bancaires Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France.

« L’offre de financement d’Eiffel Investment Group à destination des PME de croissance complète très utilement les types de financements, bancaires ou non bancaires disponibles », a déclaré Michel Claret, Directeur d’Investissement chez Capital Export.