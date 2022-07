D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime est le plus important programme de dette privée d’Europe plaçant l’extra-financier au même plan que le financier ; Encore plus ambitieux en termes d’impact, Eiffel Impact Debt II est classifié Article 9 au sens de la réglementation SFDR et a vocation à être labélisé Luxflag ESG. Il prévoit 100% d’investissements durables et aura pour objectif - intégré dans le règlement du fonds - la Transition Sociale et Ecologique ; Le lancement de ce deuxième fonds portera à plus d’1.5 milliard d’euros l’encours alloué à cette stratégie originale inventée par Eiffel il y a 3 ans.

Après avoir lancé le premier et plus important fonds d’Europe de dette privée à impact, Eiffel Investment Group annonce le premier closing d’Eiffel Impact Debt II, un nouveau programme dont le montant cible est de 800 M€.

Il réunit d’ores et déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens qui ont confirmé un engagement d’un montant de plus de 500 M€ dont un investisseur français de premier plan pour qui un fonds dédié de 1230 M€ sera lancé prochainement.

Eiffel Impact Debt un fonds inédit en Europe ayant généré un véritable engouement de marché

En décembre 2019, les équipes d’Eiffel Investment Group lançaient Eiffel Impact Debt, le premier fonds de dette privée en Europe octroyant aux ETI des financements assortis, aux côtés des covenants financiers classiques, de covenants extra-financiers ou « Covenants d’Impact® ».

Déterminés en collaboration avec les dirigeants pour cibler les axes concrets et mesurables de progrès de leur stratégie ESG (création d’emplois, réduction du bilan carbone, éducation et formation, inclusion, etc.), ces Covenants d’Impact peuvent moduler, à la hausse ou à la baisse, le taux d’intérêt du financement.

Inédite en Europe, cette approche d’investissement à impact inventée par Eiffel a immédiatement généré un fort intérêt des investisseurs qui l’ont abondé à hauteur de 576M€, un record en termes de montants levés pour un fonds de dette privée à impact.

Ce succès s’est également vérifié auprès des entreprises qui ont immédiatement adhéré à ce nouveau type de financement. Déjà déployé à hauteur de près de 90%, Eiffel Impact Debt devrait être totalement investi en juillet 2022.

Eiffel Impact Debt II : 800 M€ pour accompagner 40 ETI engagées dans une démarche à impact positif

L’engouement de marché suscité pour la thèse d’investissement d’Eiffel Impact Debt conforte la société de gestion dans sa volonté d’accroitre son ambition pour son nouveau millésime.

Eiffel Investment Group cible ainsi un montant de 800 M€ pour ce second fonds. Il permettra de déployer des financements en dette senior auprès de 35 à 40 ETI pour des investissements unitaires de 10 à 100 M€, seul ou en commun avec d’autres investisseurs.

A ce jour, plus de 500 M€ ont d’ores et déjà été engagés par un pool d’investisseurs de renom. Plus de la moitié de ce montant provient d’investisseurs existants d’Eiffel Impact Debt, témoignant ainsi de leur confiance en l’équipe de gestion et de la solidité de son track-record.

Si ce nouveau millésime s’inscrit dans la continuité du fonds précédent, Eiffel Investment Group continue de renforcer son exigence méthodologique d’impact.

Eiffel Impact Debt II entrera ainsi dans la catégorie des fonds classifiés « Article 9 » au sens de la réglementation SFDR et a vocation à être labélisé Luxflag ESG. La totalité des opérations du programme seront des investissements durables ayant pour objectif la transition sociale et écologique.

Chacun des financements du programme devra ainsi respecter un ensemble commun de critères mesurant la contribution de l’emprunteur à la transition écologique (réalisation systématique d’un bilan carbone et mise en place d’une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions carbone, mesure et réduction de l’intensité carbone) et sociale (inclusion des personnes en situation de handicap, formation, parité, accidentologie du travail et actionnariat salarié).

Pour chaque opération, les équipes de gestion mèneront des due diligences ESG approfondies en intégrant notamment les Principal Adverse Impacts au sens de la règlementation SFDR. Eiffel Investment Group a par ailleurs noué un partenariat avec Carbone 4 Finance lui permettant de compléter et d’harmoniser les données climat de ses participations pour aboutir notamment au calcul de la température du portefeuille.

Une équipe pionnière dans l’utilisation de Covenants d’Impact et engagée dans une démarche d’amélioration continue

Pour gérer le fonds Eiffel Impact Debt II, la société s’appuiera sur sa plateforme de dette privée corporate composée de 18 collaborateurs et plus spécifiquement de l’équipe en charge de la gestion du premier millésime. Composée de 5 gérants et dirigée par Antoine Maspétiol, cette équipe de gestion est la pionnière en Europe en matière d’utilisation de Covenants d’Impact.

En 2021, les équipes dette privée d’Eiffel ont investi pour plus de 500 M€ et mis en place plus de 60 Covenants d’Impact afin d’accompagner durablement le développement de près d’une quarantaine de PME et ETI européennes.

Outre ce track-record unique, l’équipe de gestion mettra également à profit des ateliers récemment organisés avec des experts français de renom dans le domaine de la gouvernance, des relations sociales et de l’environnement pour améliorer la méthodologie du programme de dette à impact d’Eiffel. Ces ateliers, auxquels ont participé les investisseurs du fonds Eiffel Impact Debt, ont permis de co-construire une nouvelle génération de Covenants d’Impacts à la fois ambitieux, innovants et adaptés à chaque entreprise ainsi qu’aux enjeux de notre société actuelle.