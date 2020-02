Fondé en 2003 par Pierre Baelen, le groupe Baelen est un groupe familial spécialisé dans le rachat et l’accompagnement de PME à long terme. La philosophie du groupe repose sur 4 piliers : rentabilité de long terme, maîtrise de l’environnement, management hands-on et expertise financière. Depuis 2003, le groupe Baelen a acquis 28 sociétés et s’organise aujourd’hui autour de 7 pôles d’activité : Machines, Bureautique, Certifications, IT, Ingénierie, Distribution et Logiciel.

Spécialisé dans la distribution et le négoce de pièces détachées et de fournitures industrielles en BtoB, DB Next regroupe notamment les sociétés Distribution Location Matériel (distribution de fournitures électriques sur site de chantier), Equipement Technique du Nord (distribution de flexibles hydrauliques) et Panicoupe (distribution de pièces détachées et de consommables pour machines de boulangeries). En 2019, DB Next a généré plus de 17M€ de chiffre d’affaires.

Dans le cadre d’un financement en dette senior d’environ 13M€ mis en place par Crédit Agricole Nord de France et Eiffel Investment Group, le groupe a pu renforcer sa structure financière par le biais d’une opération sur-mesure visant à refinancer ses dettes d’acquisition et disposer des moyens nécessaires pour financer de futures acquisitions.

« Nous sommes fiers que les expertises mises en œuvre par le Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans ce projet permettent au Groupe BAELEN de se renforcer et de contribuer au développement économique de nos territoires », précise Christian Valette, Directeur général du Crédit Agricole Nord de France.

Pierre Baelen, Président du groupe Baelen déclare : « Cette opération structurante nous permet de poursuivre le développement du pôle DB Next dans des conditions adaptées à son business model et à sa stratégie de croissance externe. Nous sommes heureux de compter sur le soutien d’Eiffel Investment Group comme nouveau partenaire long terme ».

« Accompagner dans leur développement les sociétés leaders sur des marchés de niche correspond pleinement à notre stratégie d’investissement en dette privée pour les PME. Nous partageons la même philosophie d’accompagnement sur le long terme que le Groupe Baelen et sommes donc ravis de réaliser cette opération structurante pour le pôle DB Next. » ajoute Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group.