Cette méthodologie permet de mesurer l’alignement d’un fonds investi dans des actifs non cotés en Bourse à un scénario de réchauffement climatique de +1,5°C.

Alors que des méthodologies précises permettent d’évaluer la contribution à des scénarios 1,5°C des fonds investis dans les sociétés cotées, il n’existait pas encore de méthodologie à la fois robuste et adaptée pour les fonds investis dans des actifs non cotés. En effet, les estimations d’alignement des portefeuilles sur une trajectoire de réchauffement climatique sont basées pour le moment sur des approches statistiques et des hypothèses liées aux secteurs d’activité des entreprises (proxy sectoriels), sans mesurer leur trajectoire carbone réelle et individuelle.

C’est la raison pour laquelle Carbon4 Finance a lancé l’initiative MUndA (Measure – Understand – Act) qui vise à développer des méthodologies et outils de mesure et de pilotage de la performance de la transition carbone des portefeuilles d’investissement ou de financement non cotés. La particularité de MUndA est de proposer la modélisation la plus précise possible des risques et des impacts de la transition en proposant des approches adaptées aux données disponibles et pertinentes pour chaque entreprise et chaque secteur.

Eiffel Investment Group et Carbon4 Finance ont codéveloppé une méthode rigoureuse d’évaluation du risque de transition lié aux enjeux climatiques, se traduisant par un indicateur de performance climat des entreprises non cotées. L’objectif est de fournir aux investisseurs dans le non coté des outils précis et fiables pour évaluer l’impact et l’alignement de leurs portefeuilles à des scénarios bas carbone.

Dérivée de l’expertise de Carbon4 Finance et de sa méthodologie Carbon Impact Analytics (CIA) destinée aux grandes entreprises, cette nouvelle approche analytique mesure précisément les performances Passée, Présente et Future pour de l’investissement ou de la dette privée en s’appuyant sur une sélection de critères pertinents pour chaque secteur. Ce nouveau dispositif met également à profit la compétence de référence d’Eiffel Investment Group en matière de Covenants d’Impact® en prenant en compte les objectifs de décarbonation des émetteurs et leur stratégie pour les atteindre.

Carbon4 Finance et Eiffel Investment Group ont mené une phase pilote pour l’application de la méthodologie aux entreprises non cotées du secteur de la santé, un secteur dans lequel Eiffel Investment Group est particulièrement actif au travers de ses fonds de dettes privées généralistes et de son fonds NOV Dette Santé.

Cette phase a consisté à :

Créer le questionnaire permettant de documenter les critères à étudier spécifiquement pour les acteurs non cotés du secteur de la santé ;

Collecter les informations quantitatives et qualitatives disponibles auprès des entreprises de ce secteur dans lesquelles le fonds est investi ;

Calculer l’indicateur de performance climat (note Carbon Impact Analytics - CIA) de ses participations sur la base des données recueillies.

Le pilote a permis de valider la démarche et sa pertinence pour objectiver la performance de chaque entreprise, la comparer à un benchmark sectoriel et à d’autres entreprises. Il a également permis de distinguer les entreprises selon leur score de complétude (quantité d’informations disponibles pondérées par l’importance relative de chaque critère) et de fixer le seuil de 70% à partir duquel les informations collectées permettent de produire une note CIA.

Avec cette nouvelle méthodologie, Eiffel Investment Group se dote d’un outil inédit pour :

Fournir des données climatiques robustes et utiles aux investisseurs dans ses fonds ;

Identifier les entreprises non cotées qui sont le mieux en mesure de gérer les risques et saisir les opportunités offertes par la transition vers une économie bas-carbone ;

Piloter la contribution de ses participations aux accords de Paris et à un scénario 1,5°C ;

Mieux accompagner ses participations en déterminant les leviers d’action plus fins et leur impact sur leur performance climat ;

Améliorer en continu ses Covenant d’Impact® via l’analyse a posteriori des résultats obtenus par les entreprises accompagnées.

L’ambition est d’étendre progressivement cette méthodologie aux autres secteurs pour lesquels les enjeux climatiques sont importants. Dans la même logique que pour ses outils préalablement développés, Carbon4 Finance mettra cet outil à disposition à l’ensemble du marché.

Virginie Wauquiez, directrice générale de Carbon4 Finance, se réjouit de ce partenariat : « Ce premier pilote est extrêmement prometteur et va permettre une différenciation simple et fiable d’entreprises qui jusqu’à présent ne disposaient pas de méthodologie adaptée ni de mesure individualisée. De plus, cette approche va instaurer un cercle vertueux en permettant une meilleure compréhension des enjeux propres aux entreprises non cotées que cela soit des grands groupes ou des PMEs/ETIs ainsi qu’un engagement ciblé des investisseurs et gestionnaires d’actifs. Elle devrait également inciter les entreprises non cotées de toute taille à mesurer les critères pertinents pour leur activité et conduire à des actions efficaces pour contribuer à la transition. »

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel, conclut : "Nous sommes déterminés à adopter une approche concrète et rigoureuse dans le choix et l’accompagnement de nos investissements en matière de climat. Nous sommes fiers de contribuer au développement de nouvelles méthodologies qui abordent ces questions de manière holistique".