Sophim est spécialisée dans la production d’ingrédients naturels pour la cosmétique. Implantée en Provence depuis 1996 et en Espagne, Sophim fabrique en particulier du squalane, une huile produite à partir de sous-produits venant du raffinage de l’huile d’olive et utilisée pour ses propriétés hydratantes. Bénéficiant d’une excellente réputation pour la qualité et la traçabilité de ses produits, la société a fortement cru depuis 2010.

Le financement de 3,5 millions d’euros souscrit par les fonds de prêts aux PME de croissance gérés par Eiffel Investment Group permet à Sophim d’étendre ses capacités de production.

« Notre ambition est d’accélérer notre développement, en investissant dans nos outils industriels, tout en respectant la tradition de qualité et d’éthique du Groupe. Notre objectif est de sécuriser les approvisionnements de nos clients cosmétiques qui ont besoin de toujours plus de naturalité et faire une diversification dans les compléments alimentaires, le squalène étant le principal anti-oxydant de l’huile d’olive et donc une des composantes essentielles de la diète méditerranéenne » déclare Jacques Margnat, Président de Sophim.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Sophim et de participer ainsi au développement d’une entreprise dynamique du secteur agroalimentaire qui est une filière d’excellence française » ajoute Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group.