L’effort de développement international se poursuit, une implantation sera ouverte à New York. La société souhaite être d’ici cinq ans un leader européen et mondial du financement de la décarbonation de l’économie.

Des objectifs relevés

Eiffel Investment Group relève ses objectifs, avec l’ambition d’atteindre 5 milliards d’euros d’encours d’ici 2023 (engagements non appelés inclus).

Cette ambition renforcée s’appuie sur la nette croissance des quatre grandes lignes métiers d’Eiffel Investment Group en 2020 et au 1er semestre 2021 (private equity, dette privée, infrastructures de transition énergétique, actifs cotés). Les encours devraient être proches de 4 milliards d’euros à fin 2021. La poursuite du développement s’appuiera à la fois sur de nouvelles stratégies, visant à répondre à la demande des entreprises pour des financements alternatifs mal assurés par les acteurs traditionnels, et sur la poursuite du développement de la gamme actuelle. Toutes les stratégies contribueront à la mission d’Eiffel Investment Group d’investir pour un monde durable.

Ces objectifs relevés s’appuient également sur la confiance d’investisseurs européens de tout premier plan, qui sont de plus en plus nombreux à s’appuyer sur les savoir-faire d’Eiffel Investment Group.

Une organisation renforcée

Dans ce contexte de forte croissance et de développement, l’équipe de direction d’Eiffel Investment Group est renforcée par l’arrivée de Laura Carrère, qui est nommée Directrice Générale Adjointe en charge du business developpement, des produits et des clients. Laura a passé 16 ans dans le groupe Société Générale. Elle a été membre puis responsable d’équipes d’origination et de structuration de transactions, en dette et fonds propres, pour des entreprises européennes. Elle a ensuite été responsable de l’équipe de coverage global des grands family offices et holdings de la banque. Elle s’est spécialisée depuis 2 ans dans les projets de décarbonation et de biodiversité des entreprises en tant que directrice commerciale d’EcoAct, un spécialiste de la décarbonation de l’économie.

Quatre nouveaux gérants seniors, avec des expériences réussies dans des entreprises de premier plan de la transition énergétique et dans des fonds d’investissement de référence, ont été embauchés et rejoindront l’équipe au cours du troisième trimestre 2021.

Eiffel Investment Group a embauché plus d’une personne par mois sur la dernière année, portant à près de 70 le nombre d’employés et venture partners du groupe. Le recrutement de talents se poursuivra sur les prochains mois dans toutes les lignes métiers.

Un effort de développement international

En parallèle du renforcement de ses équipes à Paris, Eiffel Investment Group accentue son effort d’internationalisation.

La société s’implante aux Etats-Unis, à New York, pour couvrir les continents américains. La présence américaine sera dirigée par Guillaume Panié, directeur général d’Eiffel Investment Group, depuis 11 ans en charge du business development, des produits et des clients. Cette présence aux Etats-Unis permettra au groupe d’accompagner ses participations dans leur internationalisation, de répondre à leurs besoins de financements pour leurs projets en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, et de compléter la base de clients institutionnels du groupe en Amérique du Nord.

Le groupe est par ailleurs de plus en plus actifs en termes de financements d’entreprises et de projets dans toutes les zones d’Europe, en particulier dans le domaine de la transition énergétique.

Une ambition renforcée dans l’impact en général

Tous ces développements s’inscrivent dans un contexte où Eiffel Investment Group a l’ambition d’être, à horizon cinq ans, un leader européen et mondial du financement de la décarbonation de l’économie. Plus d’un milliard d’euros ont été investis par Eiffel Investment Group dans des sociétés et des projets contribuant à la transition énergétique depuis 2017, au travers de plus de 120 transactions, permettant de financer plus de 1 600 projets d’infrastructure d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, pour un total d’environ 1.5GW, ce qui correspond à la consommation annuelle de plus d’un million de foyers et permet d’éviter l’émission annuelle de plus d’un million quatre cent mille tonnes de CO2.

De manière plus générale, Eiffel Investment Group investit pour un monde durable dans toutes ses lignes métiers, ce qui se traduit par :

Le lancement de stratégies d’investissement innovantes à fort impact social et environnemental ;

L’accompagnement par les équipes d’Eiffel Investment Group des entreprises financées dans leurs grandes « transitions » (environnementale, sociale, digitale...) ;

L’intégration systématiquement de la dimension extra-financière à toutes les étapes du processus d’investissement.

Les lancements emblématiques récents s’inscrivent tous dans cette dynamique d’investissement durable. Ils incluent :