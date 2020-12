Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le closing final de son fonds Eiffel Gaz Vert, à 210 M€, au-dessus de sa taille cible initiale de 200 M€. Fonds de référence et plus gros fonds européen dédié au gaz renouvelable, Eiffel Gaz Vert a reçu le concours d’acteurs de tout premier plan de la filière, comme la Banque des territoires, GRTgaz, ADEME Investissements et d’investisseurs institutionnels de premier plan solidement engagés dans le financement de la transition énergétique et des territoires à l’instar de la Banque européenne d’investissement et de grands assureurs privés. Lancé par la Ministre de la Transition Ecologique en février 2020, Eiffel Gaz Vert aura prochainement finalisé son huitième investissement et aura déployé près de 50 M€, moins d’un an après le 1er closing.

Principal fonds européen dédié au gaz renouvelable

Eiffel Gaz Vert est le principal fonds européen dédié au gaz renouvelable. Eiffel Gaz Vert a vocation à accompagner les porteurs de projets de production et de distribution de gaz renouvelable en leur apportant des solutions de financement. Composée d’experts en transition énergétique et en gaz renouvelable, l’équipe d’Eiffel Gaz Vert est en mesure de répondre aux besoins de toutes les filières du gaz renouvelable. Centré en premier lieu sur la méthanisation territoriale, le Fonds peut intervenir sur toutes les formes de production, distribution, utilisation du gaz renouvelable : méthanisation agricole, méthanisation collective, biogaz de centre d’enfouissement, pyrogazéification, hydrogène, power-to-gas, bioCO2 et méthanation, etc..

Agilité et efficacité, et indépendance préservée pour les porteurs de projets

Pour accompagner les porteurs de projets de manière agile et efficace, Eiffel Gaz Vert intervient sur des horizons d’investissement variés et à tous les stades de développement. Le fonds peut investir en capital et quasi-capital, dans une logique minoritaire, et parfois même en obligataire. Grâce à cette flexibilité et à l’expertise de ses équipes, qui sont en mesure de comprendre les enjeux de ces projets très techniques, Eiffel Gaz Vert accompagne le lancement rapide de projets, leur construction et leur mise en service et facilite l’intervention des banques. Le fonds, qui intervient dans une logique d’accompagnement minoritaire, permet aux porteurs de projet de préserver leur indépendance. Ce faisant, Eiffel Gaz Vert permet d’accélérer le déploiement des projets de gaz renouvelable.

Un closing à 210 M€, 9 investisseurs, une démarche ESG affirmée

Témoignant de l’attractivité de la thématique, Eiffel Gaz Vert a levé un total de 210 M€, audessus de sa taille cible initiale de 200 M€. Le Fonds a reçu le concours de 9 investisseurs engagés pour la transition énergétique et le développement des filières et des territoires que sont la Banque des Territoires, GRTgaz, la Banque européenne d’investissement, ADEME Investissement, Société Générale Assurances, Assurances du Crédit Mutuel, ProBTP et SMA BTP, aux côtés d’Eiffel Investment Group.

Le Fonds est labellisé Greenfin. Il adopte une démarche ESG exigeante. La rémunération variable de l’équipe et de la société de gestion (carried interest) est conditionnée à l’atteinte d’objectifs d’impact. Ce carried interest ne sera perçu en totalité que si les objectifs ESG fixés sont atteints.

8 opérations, 50 M€ déployés, 10% du marché du financement de la méthanisation couvert

Reflet de l’adéquation d’Eiffel Gaz Vert avec les besoins du marché, le fonds aura prochainement finalisé le financement de sa huitième opération en moins d’un an au travers du déploiement de 50 M€ d’investissement.

La diversité des projets financés, tant par leur taille qu’au regard des sujets adressés, est révélatrice de la profondeur de ce marché qui est en plein essor, et dont Eiffel Investment Group vise à représenter une part significative.

Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, déclare : « Eiffel Gaz Vert est né du constat qu’il n’existait pas de solutions de financement adaptées aux besoins des producteurs et distributeurs de gaz renouvelable, au regard notamment de la forte expertise technique que l’analyse de tels projets requiert et de leur intensité capitalistique. Dédié spécifiquement au gaz renouvelable, Eiffel Gaz Vert répond idéalement à ces besoins et entend ainsi participer activement à l’accélération du développement des filières du biogaz en France et en Europe, en ligne avec les objectifs des Etats de décarbonation du secteur de l’énergie. Forts d’un montant levé de 210 M€, nous confirmons notre ambition de financer une centaine de projets sur la durée de vie du fonds ».

Fabrice Dumonteil, PDG et fondateur d’Eiffel Investment Group, conclut : « Le montant levé par Eiffel Gaz Vert comme la rapidité de déploiement des fonds témoigne de l’inventivité et du pragmatisme de nos équipes qui conçoivent des produits innovants, répondant à des besoins de marché avérés, attractifs pour nos clients et en ligne avec nos valeurs de société de gestion d’impact participant activement au financement de la transition énergétique ».