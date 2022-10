Une opération qui impactera la gouvernance d’Effinity, mais qui permettra surtout au leader français d’accélérer sa croissance sur le territoire national et européen.

Effinity, qui a réalisé une croissance de 16% en 2021, pour un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros, annonce ce jour réaliser un LBO primaire avec Aquiti Gestion, au travers de NACI 1, son fonds dédié au PME et ETI néo-aquitaines, accompagné de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne, pour un montant de 11,5 millions d’euros. Cette opération valide le potentiel de croissance de l’entreprise et confirme la vision de ses dirigeants : renforcer ses capacités d’innovation pour répondre aux nouveaux enjeux du marché de l’acquisition digitale et déployer un marketing omnicanal et responsable.

Une nouvelle gouvernance l Christophe Bosquet devient Président d’Effinity.

Créée il y a plus de 20 ans à Paris par François Deltour, Christophe Bosquet et Sylvestre Kranjcevic, Effinity est une agence d’acquisition digitale à la performance. Désormais également implantée à Bordeaux, Montpellier et Roubaix, Effinity est rentable depuis l’origine, et a connu une croissance continue sans avoir à lever des fonds, en autofinancement total. Un succès qui repose notamment sur une technologie propriétaire, développée par une équipe d’une dizaine d’ingénieurs tech et R&D. L’entreprise compte 60 collaborateurs, et a réalisé en 2021, près de 30 M€ de chiffre d’affaires.

Aujourd’hui, François Deltour et Sylvestre Kranjcevic, proches de l’âge de la retraite, ont décidé de se retirer de la direction opérationnelle de la société.

Ainsi, se renforcent au capital le nouveau Président de la structure, Christophe Bosquet (fondateur d’Effinity en 2000 à 23 ans et anciennement Directeur Général), accompagné de Tony Lelièvre (CTO de la société depuis plus de 15 ans). Dans ce cadre, l’opération de LBO permet une transition en douceur, en assurant la pérennité de l’entreprise et en la plaçant dans les meilleures conditions pour accélérer encore sa croissance.

Omnicanalité & Responsabilité l continuer à innover !

Cette opération de LBO s’inscrit dans la continuité du projet d’entreprise et le renforce pour répondre aux enjeux de demain : mettre l’innovation technologique au service de la professionnalisation de l’acquisition digitale, du développement de l’omnicanalité, mais aussi du marketing responsable.

Première plateforme d’affiliation en France, l’entreprise avait notamment pressenti, dès 2013, l’importance d’une présence omnicanale pour les annonceurs et s’est ouverte à de nouveaux canaux d’acquisition digitale, particulièrement la publicité sur les réseaux sociaux (social ads), sur les moteurs de recherche (search ads), au marketing d’influence, ainsi qu’au Display. Elle entend pour demain investir plus massivement dans le développement de ses technologies propriétaires pour multiplier les présences et optimiser la mesure de leurs performances, le tout dans un contexte technologique et juridique complexe… mais inspirant.

« Nous militons depuis plusieurs années pour un marketing du consentement, favorisant le respect de la vie privée de l’internaute à toutes les étapes de son parcours et dans tous ses points de contact avec la marque. Cet aspect revêt d’autant plus d’importance qu’aujourd’hui, les stratégies d’acquisition doivent inclure une dimension fidélisation, afin d’appréhender la relation avec les consommateurs dans la durée. Nous allons donc continuer à innover, pour nos clients, dans le sens d’une proposition de valeur omnicanale, performante et responsable. Nous sommes convaincus que l’avenir nous permettra d’aller encore plus loin dans nos engagements et de proposer de nouveaux référentiels marché sur ces sujets. », explique Christophe Bosquet, Président d’Effinity.

Pour soutenir ces efforts, Effinity prévoit d’ores et déjà le recrutement d’une vingtaine de personnes dans les prochains mois, mais également l’ouverture de nouveaux bureaux, en France, et en Europe.

Aquiti Gestion engagement, proximité et performance.

L’entreprise étant historiquement présente en Nouvelle-Aquitaine, avec son équipe R&D basée à Bordeaux, les dirigeants d’Effinity ont fait le choix de s’associer à Aquiti Gestion, pour un soutien de confiance de ces nouveaux projets. Le tout dans la perspective d’un marché en forte croissance.

« Nous sommes ravis d’accueillir Aquiti Gestion, un investisseur ancré dans son territoire et proactif dans la création de valeur, comme partenaire d’Effinity. Nous avons apprécié leur compréhension des enjeux de notre marché et leur volonté de nous accompagner pour saisir les opportunités de croissance offertes par le e-commerce omnicanal et le marketing digital responsable. Cette opération nous permet d’envisager le développement d’Effinity avec confiance et de renforcer nos ambitions en matière de croissance externe » explique Christophe Bosquet, Président d’Effinity.

« Nous avons été séduits par une équipe de dirigeants experts sur son marché et qui a su, en vingt ans, constituer le premier acteur français indépendant sur le marché de l’affiliation et développer de fortes compétences sur les principaux canaux de l’acquisition digitale. Nous avons également été sensibles à son fort engagement RSE. Convaincus du potentiel de croissance de la société et de la vision de ses dirigeants, nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir dans cette nouvelle phase de leur développement » ajoute Edouard Thomas, Directeur de Participations chez Aquiti Gestion.