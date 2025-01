Alors que le monde s’attend à une augmentation des droits de douane américains - y compris la possibilité de droits de douane généralisés dans de nombreuses zones géographiques et de nombreux secteurs - Fitch a réalisé une analyse complète des importations et des droits de douane américains par pays et par secteur sur la base des données du Bureau du recensement américain pour l’année 2023.

Le taux tarifaire effectif sur toutes les importations de biens américains (droits d’importation en proportion des importations totales de biens) s’élevait en moyenne à 2,3 % en 2023, allant de 0,1 % pour les produits pétroliers et gaziers à 12,4 % pour les produits textiles.

Le taux de droits imposables (droits en proportion des importations imposables) était de 7,4 % en moyenne, reflétant le fait que seulement 32 % des importations totales de marchandises des États-Unis étaient assujetties à des droits de douane. C’est dans le secteur des textiles que le taux de droits de douane est le plus élevé (15,7 %). Le taux de droits sur les métaux était également élevé (10,7 %), mais seulement 27 % des importations de métaux étaient soumises à des droits.

Le taux tarifaire effectif auquel sont soumis les partenaires commerciaux des États-Unis reflète la composition de leurs exportations de marchandises vers les États-Unis, la part de ces exportations soumise à des droits de douane et les taux de droits prélevés sur ces produits. Le taux effectif sur la Chine était de 10,4 %, reflétant un taux imposable de 17,4 % et une part très élevée d’importations (60 %, contre 43 % en 2016) soumises à des droits. Le Canada avait un taux effectif de seulement 0,1 %.

Les prévisions économiques mondiales de Fitch supposent que le taux effectif moyen des droits de douane américains passe à 7,9 %, en partant de l’hypothèse que les taux imposables augmentent à 60 % pour la Chine, à 25 % pour le Mexique et le Canada, et à 10 % pour les autres partenaires commerciaux. Si ces taux sont prélevés sur toutes les importations en provenance de Chine (60 %), du Mexique (25 %), du Canada (25 %) et d’autres pays (10 %), le taux effectif passe à 21 %.