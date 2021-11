Edwin Faure aura pour mission de gérer la gamme de fonds du Groupe et de l’inscrire durablement dans une dynamique d’investissement socialement responsable (ISR).

Edwin Faure, 30 ans, a rejoint la société Philippe Hottinguer & Cie Gestion le 1er juillet dernier, pour mettre son expertise au service du Groupe afin de donner une impulsion forte à la gestion des fonds et de relever les nouveaux défis de cette industrie.

Il assurera notamment la direction d’un fonds small et mid cap, ainsi que d’un fonds large cap, et participera au lancement de nouvelles stratégies en y intégrant la dimension ISR et le suivi des critères ESG. ­ Edwin Faure sera accompagné d’une équipe de six personnes dédiées à l’accompagnement de la clientèle de Philippe Hottinguer & Cie Gestion.

Après avoir développé ses compétences en Equity Research au sein d’un établissement de renom américain, Edwin Faure a rejoint, en 2014, Raymond James Asset Management (devenu Gay Lussac Gestion). Nommé gérant des fonds microcaps et smallcaps en 2016, il a participé au lancement de deux nouvelles stratégies microcap et flexible, puis devient, en 2020, gérant de l’ensemble de la gamme de fonds et responsable du comité ESG.

Reconnu pour son expertise, il a reçu en 2020 le titre de meilleur gérant décerné par Citywire dans la catégorie France Small/Medium Companies. Les fonds dont il a assuré conjointement la gestion chez Raymond James AM ont également été distingués à de multiples reprises (Lipper Fund Awards 2021 « Absolute Return » et Lipper Fund Awards 2021 « Mixed Asset » par Refinitiv, Meilleur Spécialiste - Actions Petites/Moyennes Capitalisations aux Quantalys Awards 2020).

Edwin est titulaire d’un master de CASS Business School à Londres au Royaume-Uni, il détient également la certification C.I.I.A (Certified International Investment Analyst).

« La nomination d’Edwin témoigne de notre volonté d’ancrer durablement les critères ESG dans notre gamme de fonds avec des niveaux de performance élevés. Au-delà de son expérience et ses distinctions, Edwin dispose d’une approche qui est parfaitement en ligne avec notre ADN historique, basé sur une grande proximité avec nos clients et un esprit entrepreneurial. » Philippe Hottinguer, fondateur du Groupe Philippe Hottinguer et Président du Conseil de Surveillance.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Philippe Hottinguer et ses équipes afin de mettre mes compétences au service de ses clients. Mon approche peut s’apparenter à celle du Private Equity avec des risques encadrés et sur un marché règlementé, elle s’inscrira également dans le respect des enjeux ISR désormais incontournables. Nos projets sont nombreux et, j’en suis convaincu, permettront d’apporter de nouvelles perspectives de gestion au sein de Philippe Hottinguer & Cie gestion. » Edwin Faure, Chief Investment Officer, Philippe Hottinguer & Cie Gestion.