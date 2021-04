Edouard assurera la relation avec la clientèle institutionnelle & entreprises française, visant ainsi à renforcer l’ancrage local de Fidelity International sur ses expertises historiques clés (actions, taux, immobilier). Il contribuera également à installer l’offre de Fidelity sur les nouvelles compétences (dette privée, private equity, actifs alternatifs, épargne salariale) émanant de partenariats stratégiques récents (notamment avec Société Générale Assurances pour l’épargne salariale et Moonfare pour les actifs privés), qui illustrent la forte dynamique d’innovations à l’œuvre dans l’entreprise.

Il reportera à Charles-Antoine Smet, Directeur Commercial Institutionnels & Entreprises.

Edouard bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a démarré sa carrière en 2009 chez AXA IM en tant qu’assistant Spécialiste Produits, et a ensuite occupé plusieurs postes, d’abord sur les produits indiciels et structurés puis au sein du service clients institutionnels. Depuis 2017, il occupait le poste de Senior Relationship Manager France & BeLux chez Aviva Investors.

Edouard Camboly est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA).

« Fort de son expérience et de sa fine compréhension des enjeux de nos clients, Edouard participera activement à la génération de valeur ajoutée de notre équipe. De plus, il nous rejoint à un moment clé du développement de l’offre de Fidelity en France auprès des investisseurs institutionnels. Son profil s’inscrit parfaitement dans la dynamique d’innovations qui nous anime actuellement », se réjouit Charles-Antoine Smet, Directeur Commercial Institutionnels & Entreprises chez Fidelity International.

Jean-Denis Bachot, Directeur de Fidelity International en France, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir Edouard Camboly dans nos effectifs. Il représente un réel atout pour soutenir nos efforts et satisfaire nos ambitions auprès de la cible institutionnelle & entreprises, dont l’activité connait une belle accélération ».

Dans ce sillage, Fidelity a accueilli début avril Margaux Lebrun Dubrisay (23 ans), en qualité de Chargée de suivi commercial Institutionnel & Entreprises, pour également appuyer son élan commercial sur ce segment. Margaux reportera à Charles-Antoine Smet.