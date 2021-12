Jean-Charles Bernard rejoint Edmond de Rothschild Corporate Finance en tant que Directeur Associé à compter de début décembre. Il vient ainsi renforcer l’expertise Tech & Digital aux côtés de Raphaël Compagnion, dans l’équipe depuis 2017. L’équipe a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations dans le secteur depuis près de deux ans, aussi bien des levées que des transactions M&A/LBO, notamment dans les domaines de la Cybersécurité, des Software, notamment SAAS, des Services Numériques et du Digital Media.

Jean-Charles Bernard, 45 ans, a débuté sa carrière en banque d’investissement au sein de Clinvest, Bank of America et de Hawkpoint. Il a ensuite rejoint la Société Générale, où il a activement participé au développement de la practice Tech pour la France sur le segment mid et upper-mid cap. Jean-Charles apportera notamment son expertise dans les segments des Services Numériques, du Digital Engineering, du Software & du Cloud, ayant récemment conseillé sur les opérations Adecco / Akka Technologies, Ardian / Artefact, et accompagné les introductions en bourse de Believe Digital, Aramis Group, Exclusive Networks et OVHcloud.

Diplômé de Dauphine et de l’ESCP, Jean-Charles Bernard intègre le Comité de Direction de Edmond de Rothschild Corporate Finance composé d’Arnaud Petit, Julien Beraud, Vanessa Guyot-Sionnest, Nicolas Durieux, Philippe Flament et Thomas Hamelin.