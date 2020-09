Après avoir consolidé ses activités d’investissement coté et non coté pour créer une plateforme unique au service de ses clients, Edmond de Rothschild Asset Management annonce l’arrivée de Marie Jacot-Cardoen en tant que Global Head of Distribution. Elle aura pour mission de déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion, comprenant les actifs liquides et les actifs réels. Elle contribuera également au développement de la gamme d’investissements responsables auprès de tous les clients de l’Asset Management. Son arrivée marque une étape supplémentaire dans la constitution d’une Maison d’investissement de convictions unique et solide, couvrant tous les segments de clientèle - investisseurs institutionnels, partenaires distributeurs et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Marie Jacot-Cardoen a réalisé la majorité de sa carrière chez Goldman Sachs où elle a été, entre autres, responsable au sein de plusieurs pays européens de la distribution des solutions d’investissement de Goldman Sachs Asset Management. Dans le cadre de ses fonctions, Marie Jacot-Cardoen a commercialisé un large spectre de solutions d’investissement qu’elles soient traditionnelles ou alternatives, auprès de clients institutionnels, de réseaux bancaires, de banques privées, de family offices et de sociétés de gestion. Son parcours international lui permettra de renforcer la présence d’Edmond de Rothschild Asset Management dans l’ensemble des pays européens et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques avec un périmètre mondial. Cette stratégie reflète l’objectif du Groupe d’intensifier le service offert par la société de gestion pour mieux servir des clients de plus en plus globaux.

« L’arrivée de Marie Jacot-Cardoen au sein de nos équipes s’intègre parfaitement dans la stratégie de développement que nous mettons en œuvre pour l’Asset Management. Son dynamisme et son expérience du terrain seront des atouts précieux pour accroître la présence d’Edmond de Rothschild auprès de nos clientèles cibles tant pour la gestion cotée que pour les actifs réels. » souligne Christophe Caspar, CEO Edmond de Rothschild Asset Management.

Marie Jacot-Cardoen, s’exprime sur ses nouvelles responsabilités : « Je me réjouis de rejoindre un Groupe avec un potentiel exceptionnel. La marque Edmond de Rothschild est un atout précieux et bénéficie déjà d’un rayonnement international auprès des investisseurs. La combinaison d’une tradition d’excellence de service combinée à une stratégie d’investissement agile et innovante nous permettra de continuer à accompagner nos clients sur le long terme. »

Biographie

Marie Jacot-Cardoen a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Goldman Sachs. Elle a rejoint la banque américaine en 2004 en tant qu’analyste en trésorerie d’entreprises avant de devenir directrice exécutive au sein de la banque d’investissement. Elle intègre la division Asset Management du Groupe en 2008 où elle a aidé à développer l’activité « Global Liquidity Management » en charge notamment de la promotion des stratégies « short duration » en Suisse, au Benelux, en France et au Moyen-Orient. Elle a ensuite pris en charge la distribution, des stratégies alternatives en Europe et en Asie hors Japon, puis pour l’ensemble des produits d’investissements en Allemagne et en Autriche avant de prendre la responsabilité de la distribution pour les zones France, Belgique et Luxembourg.

Marie Jacot-Cardoen est diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d’un magistère d’économie de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.