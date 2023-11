Ecofi poursuit le renforcement de sa direction commerciale en accueillant Antoine Dumont au poste de directeur Distribution et Partenariats. Cette année, Ecofi a également nommé son nouveau directeur général, consolidé son pôle conformité, contrôle interne et risques, son pôle ingénierie et gestion quantitative ainsi que son pôle analyse solidaire.

Antoine DUMONT, Directeur Distribution et Partenariats

(depuis le 13 novembre 2023)

Antoine Dumont, 37 ans, a rejoint Ecofi en tant que Directeur Distribution et Partenariats, sous la direction de Romain Hué. Il sera plus particulièrement en charge du développement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, d’une clientèle de tiers-distributeurs (family office, banques privées, multi-gérants) et des relations avec le réseau Crédit Coopératif.

Avec l’arrivée d’Antoine, Ecofi réaffirme son ambition d’intensifier sa présence et son développement sur les segments retail et wholesale en France.

Son parcours

Antoine Dumont a plus de 10 ans d’expérience en vente et développement dans la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Ecofi, Antoine était Responsable des Relations Partenaires France chez Groupama AM. Il avait précédemment exercé les mêmes fonctions au sein d’Edmond de Rothschild AM, après avoir passé 7 ans chez Trusteam en tant que Responsable de la Distribution France.

Antoine est diplômé d’un Master II Banque-Finance de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Alain CANDERLÉ, Directeur Général

(depuis le 19 septembre 2023)

Alain Canderlé, 39 ans, est nommé Directeur Général. Il supervise ainsi les équipes du Secrétariat Général regroupant les opérations, le juridique et la vie sociale, la finance et la communication interne.

Alain a fait toute sa carrière chez Ecofi. Son parcours lui a permis de développer une vision transversale lui permettant de répondre avec exigence et expertise à tous les défis de la société de gestion.

Il mettra en œuvre la stratégie définie avec Claire Martinetto, Présidente du Directoire, pour le développement et la transformation d’Ecofi.

Son parcours

Alain Canderlé était précédemment Secrétaire Général, membre du Comité de direction et du Directoire. Il a occupé successivement les fonctions d’Attaché de direction, de Responsable reporting, organisation et systèmes d’information et de Directeur administratif et financier. Alain est Ingénieur Civil des Mines.

Riana RAVOAJANAHARY, Risk manager

(depuis le 17 avril 2023)

Riana Ravoajanahary, 53 ans, est nommée Risk manager à la direction de la Conformité, du Contrôle interne et des Risques, pilotée par François Gautron.

Son expertise des risques des opérations de marchés, son expérience confirmée en traitement des données, ainsi que sa maîtrise des approches quantitatives et qualitatives des risques, permettent à Ecofi de maintenir son dispositif de maîtrise des risques financiers aux meilleurs standards.

Son parcours

Avant de rejoindre Ecofi, Riana était Directrice des risques financiers à la Banque Palatine. Elle avait précédemment fait toute sa carrière au Crédit du Nord où elle a successivement occupé les postes de Responsable ciblages et bases de données, Responsable maîtrise d’ouvrage, Analyste risques marchés et Responsable middle office et risques.

Riana a obtenu son diplôme d’ingénieure en informatique à Supinfo. Elle est également titulaire d’un DEA en Information Scientifique et Technique de l’Université Paris VII- Denis Diderot.

Vattey VUTH, Risk manager

(depuis le 17 avril 2023)

Vattey Vuth, 32 ans, est nommée Risk manager à la direction de la Conformité, du Contrôle interne et des Risques, pilotée par François Gautron.

Ses compétences techniques, notamment en analyse de données, et son expérience au sein de plusieurs départements risques de sociétés de gestion sont particulièrement adaptées aux enjeux de la direction des risques, qui doit couvrir le large spectre de produits proposés par Ecofi.

Son parcours

Avant de rejoindre Ecofi, Vattey était Quantitative Risk Manager chez Axa IM. Elle avait débuté sa carrière chez Seven Capital avant de rejoindre Lyxor ETF en tant que Data Analyst.

Vattey est diplômée d’un Master 2 en ingénierie mathématique de l’Université Paris VI-Pierre et Marie Curie.

Mohamed Malek MEDDEB, Analyste quantitatif

(depuis le 14 juin 2023)

Mohamed Malek Meddeb, 26 ans, a intégré la gestion quantitative, pilotée par Tony Boisseau. Sa formation d’ingénieur, et sa spécialisation en finance quantitative sont des qualités indispensables pour contribuer à développer des outils de gestion performants.

Son parcours

Avant de rejoindre Ecofi, Malek a effectué un stage au sein de la direction modélisation, gestion et contrôle des risques de La Banque Postale Prévoyance (LBPP) et à la Banque de Tunisie en tant qu’analyste risques de marché.

Malek est diplômé d’un Master 2 en statistique, finance et actuariat de l’ENSAE Paris. Il a également obtenu les diplômes d’auditeur 3A en finance quantitative à l’ENSTA Paris et d’ingénierie en modélisation pour l’industrie et le service (spécialité finance à l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis).

Gabriel SAUMIER, Analyste solidaire

(depuis le 1er octobre 2023)

Gabriel Saumier, 24 ans, a intégré le département éthique et solidaire, piloté par François Lett. Il référera directement à Guillaume de Vauxmoret, responsable de l’analyse solidaire.

Embauché après une année d’alternance, Gabriel allie parcours financier et extra-financier, dans une vision transversale de l’engagement.

Son parcours

Avant de rejoindre Ecofi, Gabriel avait été analyste financier chez Quitoque et a effectué des stages dans un cabinet d’expertise comptable et en gestion patrimoniale. Gabriel est diplômé d’un master en géoéconomie, gestion des risques et responsabilité de l’entreprise à l’IRIS SUP’ et du programme Grande Ecole de Grenoble Ecole de Management en expertise comptable et audit financier