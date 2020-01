Au total, Ecoclean Services réunit maintenant 7 entreprises spécialisées dans le nettoyage et les services associés. Le Groupe réalise désormais un chiffre d’affaires de l’ordre de 27 millions d’euros avec 1 400 collaborateurs. Cette opération va permettre au groupe de consolider sa présence dans l’Oise où il possède déjà plusieurs clients.

Pour Monsieur Laurent Petit, directeur général d’Ecoclean Services, « Notre développement repose à 80% sur des opérations de croissance externe, mais nous nous appuyons également sur une croissance organique soutenue et très régulière qui représente 10% par an en plus des rachats. D’ici 24 mois je souhaite que le chiffre d’affaires du groupe puisse continuer à progresser jusqu’à atteindre les 50 M€. Cette dynamique génère aussi de la croissance organique puisque nous créons un poste de commercial par tranche de 5 M€ de CA ».

Patrice Klug précise « 7 mois de négociations ont été nécessaires entre l’identification de la cible et le rachat de cette dernière ».

Pascal Occelli, directeur associé de Eurocristal, a fait le choix de rester au sein du nouveau Groupe pour continuer de développer la société et son portefeuille clients. C’est donc un nouveau défi qu’il a décidé de relever. Pour Monsieur Pascal Occelli : « Patrice Klug et son équipe ont été redoutablement efficace grâce à leur acharnement. Les négociations ont atteint tous leurs objectifs et ont été faite plus rapidement que ce qui avait été anticipé au début des discussions ».