Le but d’Easyblue est de leur permettre de gagner en efficacité dans la gestion de leurs polices d’assurances. Les produits proposés par Easyblue sont adaptés aux entreprises de petite taille et évolutifs : ils suivent le développement de l’entreprise et la couvrent donc toujours de manière optimale au tarif le plus transparent.

Easyblue annonce aujourd’hui avoir effectué un deuxième tour de table de 1,6 millions d’euros. L’objectif de cette levée de fonds est triple :

innover plus encore pour accompagner de manière toujours plus fine les entrepreneurs et indépendants dans l’optimisation de leurs dépenses d’assurance pour leur offrir un gain financier.

étoffer le panel d’assurances inédites proposées pour accompagner les entrepreneurs dans la couverture à 360° de leurs risques.

renforcer les équipes pour soutenir les développements produit et l’accompagnement des clients.

Cette nouvelle levée de fonds fait suite à un premier tour de table effectué en 2018 pour 400 000€ auprès d’un panel d’investisseurs expérimentés dont Romain Mulliez, Président de Picwic pour qui « accompagner François-Xavier Combe dans une aventure entrepreneuriale au service des entrepreneurs, qui sont au cœur de la vie économique de notre pays, est une fierté. Participer à ce deuxième tour de table vient souligner toute notre confiance dans le potentiel d’Easyblue ».

En effet, tous les investisseurs historiques ont participé à cette deuxième levée, rejoints par des investisseurs suisses et allemands, des business angels ayant l’expérience du secteur de la banque et de l’assurance comme Stefan Jaecklin qui, après 20 ans à accompagner banques et assurances au sein du cabinet Oliver Wyman est désormais investisseur et membre du conseil d’administration de nombreuses startups en Europe.

Faire de l’assureur l’allié des entrepreneurs et indépendants, un segment de marché mal adressé par les assureurs traditionnels

Easyblue s’appuie sur l’agilité que lui confère sa structure et sur une expérience utilisateur repensée pour vendre uniquement l’assurance dont les entrepreneurs et indépendants ont besoin.

Easyblue est un courtier qui co-construit avec des assureurs comme AXA et Hiscox des produits inédits destinés aux petites structures, adaptés à leurs besoins spécifiques. Easyblue les distribue via un parcours 100% digital, de la souscription du contrat à la déclaration d’un sinistre en passant par l’actualisation des données client, nécessaire à une couverture évolutive des risques.

Ce faisant Easyblue comble un vide sur le marché en adressant des petites entreprises jusqu’à lors mal servie par les assureurs traditionnels car jugées peu rentables. En digitalisant totalement son approche, Easyblue allège ses coûts ce qui lui permet d’adresser ce segment de marché et de développer des offres adaptées, notamment des assurances :

Responsabilité Civile Professionnelle

Matériel Informatique Professionnel

Protection Juridique Professionnelle

Cybercriminalité

Multirisques professionnels

Sa récente levée de fonds lui permettra de couvrir les risques professionnels à 360° en développant une assurance santé prévoyance ainsi qu’une offre dédiée à la couverture des locaux professionnels. Comme ses autres produits, ils seront accessibles en 5 minutes contre 15 jours dans le circuit traditionnel.