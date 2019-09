Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’hôtellerie-restauration, Vianney Lautrous dispose d’un profil très complet lui permettant d’apporter une vision et une analyse amont comme aval de la vie des actifs hôteliers et des stratégies à déployer au sein de larges portefeuilles.

Diplômé d’un BTS Hôtellerie et d’un Executive MBA Global Management à l’ESSEC Business School, Vianney débute sa carrière en 2004, chez Eurest Disneyland Paris, groupe au sein duquel il acquiert une grande expérience managériale. Il prend ensuite la direction de l’exploitation puis des opérations de plusieurs hôtels en France avant d’intégrer Inwood Hotels en 2011. Directeur des Exploitations et du Business Development, Vianney contribue grandement à la structuration et au développement de l’entreprise grâce à l’alliance d’une croissance interne et externe équilibrée.

« Tout au long de mon parcours, je me suis donné les moyens de toujours apprendre, que ce soit en matière d’hôtellerie-restauration, de management, de gestion ou de business development. En intégrant Extendam dans une logique de complémentarité d’expertises, j’espère apporter à l’équipe les atouts d’une expérience opérationnelle très utile pour le renforcement de l’activité d’asset management d’EXTENDAM au cours des prochaines années. Ma mission consiste à présent à accélérer la courbe ascendante du développement des actifs du portefeuille EXTENDAM à travers une qualification des hôtels, du conseil et des échanges permanents avec les opérateurs », souligne Vianney Lautrous.

Créé en 2012, EXTENDAM est le leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. Avec 2 milliards d’euros de valeurs d’actifs et plus de 30 collaborateurs, Extendam est un acteur reconnu du private equity dans l’hôtellerie depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, EXTENDAM dispose d’un portefeuille de 202 hôtels en Europe et accompagne plus de 250 PME dans leur projet de développement et de croissance.