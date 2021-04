Le lundi 12 avril 2021, EUROFIMA a émis avec succès une nouvelle obligation verte à 20 ans de 250 millions d’euros, soit sa plus longue échéance en cours. L’opération a marqué la première incursion d’EUROFIMA sur le marché primaire en 2021 ainsi que sa première émission d’obligations vertes depuis la mise à jour de son Green Bond Framework publié le 7 avril 2021.

Le montant levé sera prêté aux sociétés de chemins de fer pour qu’elles investissent dans le transport électrique de passagers, conformément au framework des obligations vertes d’EUROFIMA, qui a reçu une Second-Party Opinion de Sustainalytics.

L’opération a bénéficié d’un fort intérêt des investisseurs, avec un carnet d’ordres presque 5 fois sursouscrit, ce qui a permis de resserrer le spread d’émission de MS + 20bps à MS + 17bps. La transaction a été répartie entre différents types d’investisseurs et différentes zones géographiques avec 68 investisseurs différents. Les investisseurs ESG ont dominé le carnet d’ordres et ont reçu plus de la moitié du montant alloué.

Les gestionnaires d’actifs ont investi à hauteur de 45%, les banques centrales à 26%, les fonds de pension et les compagnies d’assurance à 9% et les banques à 20%.

En termes de répartition géographique, 97% de l’allocation a été attribuée aux pays d’Europe et du Moyen-Orient (50% Allemagne et Autriche, 14% à la CEEMEA, 11% aux pays nordiques, 7% à l’Europe du Sud, 6% au Benelux, 5% au Royaume-Uni, 4% à la France) et 3% en Asie.