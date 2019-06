Avec ce nouvel emprunt, le montant total d’obligations vertes émises par ENGIE s’élève à 8,75 milliards d’euros, plaçant ainsi le Groupe à la première place des émetteurs corporate de green bonds au monde.

Ce placement a été effectué en deux tranches de 750 millions d’euros, sur des durées de 8 et 20 ans. Ces nouvelles obligations portent des coupons respectifs de 0,375% et de 1,375%, soit un coupon moyen de 0,875% pour un emprunt de 14 ans en moyenne. De plus, le Groupe confirme sa grande attractivité pour les investisseurs verts, auxquels plus de 75% des obligations ont été allouées.

Judith Hartmann, Directrice Générale adjointe et Directrice Financière d’ENGIE a déclaré : « ENGIE s’est engagé à concilier la vision de long terme de l’entreprise et les objectifs financiers des investisseurs. Les green bonds, qui permettent de financer la transition zéro carbone de nos clients, en sont un levier essentiel. ».

La finance verte joue un rôle clé dans le développement de la transition énergétique. En tant que pionnier de la finance verte, ENGIE a procédé à 6 émissions obligataires vertes depuis 2014, dont une d’1 milliard d’euros en janvier 2019.