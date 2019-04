Le leader de la maintenance industrielle et des services à l’énergie entend ainsi, en capitalisant sur ses savoir-faire, accélérer sa croissance dans deux secteurs industriels prioritaires et à fort potentiel : l’agroalimentaire et les sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologies).

Entreprise française établie à Niort, présente à l’export, spécialiste du process industriel au plus proche du produit, Pierre Guérin est un prestataire de référence pour les EPC (conception, fabrication et installation) de modules industriels destinés aux industries agroalimentaires et des sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologies). La société s’appuie sur l’expertise de près de 400 collaborateurs, et soixante-dix années d’expérience qui ont enrichi son savoir-faire de très haute qualité.

Pierre Guérin, figure parmi les quatre leaders mondiaux dans le domaine des process liés aux biotechnologies et occupe une position majeure en Europe dans l’industrie agroalimentaire et la pharmacie. L’entreprise, tout en conservant une part significative de son activité en France, se développe depuis plusieurs années de manière soutenue et rentable en Europe, aux USA et en Asie. Elle a fortement investi dans des capacités d’engineering et de production pour maintenir cette dynamique de croissance.

Le projet d’acquisition porté par ENDEL s’inscrit dans ses objectifs, déterminés en 2017, de tripler son activité dans les industries de process, de garantir les performances opérationnelles de ses clients, d’apporter des solutions innovantes d’EPC et d’accompagner ses clients à l’international en exportant ses savoir-faire dans des projets de haute technicité.

Cette acquisition s’inscrit dans la nouvelle stratégie du groupe ENGIE visant à se développer dans des activités de services à haute valeur ajoutée sur les territoires et les clients les plus dynamiques. L’objectif est d’établir de véritables partenariats en proposant des prestations de pointe, au cœur du process des clients, afin de pouvoir les aider à relever leurs défis stratégiques et industriels.