ELO annonce la signature de son premier sustainability-linked loan pour un montant de 800 millions d’euros à échéance 22 Octobre 2026 (avec option de prolongation de deux fois un an), en remplacement de la ligne de crédit syndiqué à échéance 1er juillet 2022. Il est conditionné aux avancées de l’entreprise en matière de climat.

Ce financement intègre pour la première fois un mécanisme d’ajustement (à la hausse ou à la baisse) de la marge de crédit en fonction de l’atteinte d’objectifs ambitieux liés à des thématiques environnementales et sociétales définies par Auchan Retail dans le cadre de son projet d’entreprise Auchan 2022 notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour suivre l’avancée dans ce domaine, des critères combinés ont été fixés. Ils portent sur :

la réduction de la consommation d’énergie dans ses magasins.

Les objectifs définis lors de la COP21 (engagement de réduction de 20 % de la consommation d’énergie en magasin entre 2014 et 2020) ayant été atteints dès 2019 avec un an d’avance, Auchan Retail a décidé de poursuivre ses efforts pour atteindre 25 % de réduction d’ici fin 2022 (par rapport à 2014) et 40 % d’ici 2030 [1] ; l’accélération de la proportion d‘électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable dans le mix électrique global. A 2030, 100 % de la consommation d’électricité d’Auchan Retail sera réalisée à partir d’énergies renouvelables.

Cet objectif “climat” sera aligné en 2022 sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définie dans le cadre de la stratégie climat d’Auchan Retail, dans la dynamique portée par la COP26. Les engagements et mesures porteront à la fois sur les émissions directes des magasins et entrepôts (scope 1), les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie des magasins et entrepôts (scope 2) et les autres émissions indirectes amont ou aval comme le transport des marchandises ou l’impact des produits vendus qu’ils soient à marque Auchan ou de fournisseurs tiers (scope 3).

En parallèle et de façon complémentaire, le mécanisme d’ajustement de taux du crédit syndiqué intègre des critères portant sur le développement de filières agricoles responsables. Cette démarche sociale, sociétale et environnementale inédite pour un distributeur alimentaire, quant à l’étendue des thématiques couvertes contractuellement, est construite dans la durée et la confiance avec ses partenaires producteurs, transformateurs et industriels depuis plus de 25 ans. Ensemble, ils définissent un cahier des charges strict, des engagements mutuels et des axes de progrès qui permettent de valider chaque démarche filière autour de 4 piliers :

des produits fabriqués selon des savoir-faire traditionnels dont la traçabilité est sûre ;

une démarche respectueuse des hommes qui les produisent ;

des modes de production respectueux de l’environnement ;

une approche rentable et durable pour les acteurs des filières avec un prix accessible pour le consommateur.

Auchan Retail comptait 710 filières agricoles responsables à fin 2020 dans la totalité de ses pays d’implantation. L’objectif est d’en avoir conclu 1 200 à fin 2022 et 1 500 à fin 2025.

Par la signature de cette ligne de crédit, ELO lie ainsi étroitement son coût de financement et sa lutte contre le réchauffement climatique tout en réaffirmant l’ambition de ses métiers en matière de responsabilité.

Cette ligne renforce l’enveloppe de lignes de crédit à 1,875 milliard d’euros et allonge la maturité moyenne des financements d’ELO à 2,95 années. Ces lignes sont à date totalement disponibles.