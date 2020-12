Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, est fier d’annoncer ce jour avoir remporté la gestion du fonds NOV Dette Santé au terme d’un appel d’offres piloté par la Fédération Française de l’Assurance et la Caisse des Dépôts, dans le cadre de son programme d’investissement « Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France ». Un premier financement stratégique d’un montant total de 75 millions d’euros a déjà été initié au profit de la société Fareva, une entreprise emblématique de la filière française de la santé.

NOV Dette Santé, un fonds de dette au service de la filière santé

Créé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts, NOV Dette Santé répond à l’engagement que les assureurs ont pris le 15 avril dernier envers le Premier Ministre pour participer à l’effort national et soutenir la souveraineté sanitaire de la France. NOV Dette Santé viendra financer en dette senior des ETI et des PME françaises du secteur de la santé qui s’engagent en faveur de la relocalisation et de la réindustrialisation et de la santé de demain.

Réunissant les investissements de la Caisse des dépôts et de 11 des principaux assureurs français, NOV Dette Santé a finalisé une première levée de fonds de 270 millions d’euros. Le fonds a pour objectif de financer 15 à 20 entreprises dans les 2 à 3 prochaines années, seul ou en commun avec d’autres investisseurs.

Eiffel Investment Group, investisseur d’impact, lauréat de la gestion de NOV Dette Santé

Eiffel Investment Group a remporté la gestion du fonds NOV Dette Santé à l’issue d’un appel d’offres piloté par les équipes de la Caisse des dépôts et de la Fédération Française de l’Assurance et auquel ont été associés des membres du Comité Scientifique du fonds.

Acteur important de la dette privée, dont il est l’un des principaux indépendants, Eiffel Investment Group est pionnier en matière de financement d’impact. Autour d’une équipe menée par Antoine Maspétiol, la société a été la première à introduire et systématiser l’utilisation de covenants extra financiers dans ses financements : chaque prêt fait l’objet d’objectifs d’impact, choisis en collaboration avec l’entreprise emprunteuse, et contractualisés. Ces covenants d’impact, à l’égal des convenants financiers, peuvent moduler à la hausse comme à la baisse le taux d’intérêt payé.

Fareva, une entreprise emblématique de la filière

Fondé en 1981 par Bernard Fraisse, en Ardèche, Fareva est leader notamment dans le domaine de la fabrication de principes actifs et des formes stériles. La société fournit une gamme complète de solutions de sous-traitance y compris en recherche, formulation, fabrication et conditionnement. Le groupe est présent dans 12 pays, sur 39 sites industriels et 15 centres de R&D et emploie plus de 12.000 collaborateurs.

Cette entreprise internationale est un champion français de la sous-traitance pharmaceutique, dont le rôle est clef dans la reconstruction d’une autonomie pharmaceutique françaises dans les prochaines années. Dans le cadre de son développement, l’entreprise s’est portée acquéreuse de deux sites de production appartenant au groupe Pierre Fabre. Le financement mené par Eiffel Investment Group, d’un montant total de 75 millions d’euros, et intégrant des covenants extra-financiers (« covenants d’impact »), va permettre au groupe de se développer dans la production de médicaments injectables, principalement en oncologie, et d’anticorps monoclonaux, qui sont des produits indispensables entre autres dans le traitement contre le cancer.

Pour Bernard Fraisse, Président et fondateur de Fareva, « le soutien du fonds NOV Dette Santé, aux côtés d’autres grands investisseurs et en collaboration avec les équipes d’Eiffel Investment Group que nous connaissons depuis plusieurs années, est essentiel puisque ce financement va permettre au groupe de réaliser des acquisitions stratégiques majeures. Fareva est un leader mondial né en Ardèche, fier de ses racines, employeur important en France et motivé et engagé pour contribuer à l’autonomie sanitaire du pays ».

Pour Antoine Maspétiol, gérant du fonds NOV Dette Santé, « A l’image du financement de Fareva que nous venons de finaliser, nous sommes enthousiasmés par le projet de NOV Dette Santé. Nous travaillons aujourd’hui sur une demi-douzaine de projets de financement de PME et ETI du secteur de la santé. Le fonds bénéficiera de l’approche d’impact que nous avons développée, avec une trajectoire extra-financière pour chaque emprunteur, et des objectifs de création d’emplois dans les territoires, d’insertion professionnelle, de formation, ou encore de réduction de l’empreinte carbone ».

Avec désormais plus de 3 milliards d’actifs sous gestion, Eiffel Investment Group continue son développement en restant fidèle à sa stratégie qui vise à créer des véhicules innovants à forte valeur ajoutée économique et sociale tout en cultivant des expertises sectorielles fortes. Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group, conclut : « La santé est une thématique sectorielle hautement stratégique et nous sommes fiers de contribuer nous aussi à l’effort national en assurant la gestion de NOV Dette Santé. La rapidité avec laquelle nous avons finalisé ce premier investissement décisif témoigne de notre entière mobilisation sur ce sujet auquel nous sommes par ailleurs extrêmement fiers d’associer notre approche d’impact qui fait désormais partie de notre ADN. Nous remercions la Fédération Français de l’Assurance et la Caisse des dépôts pour nous avoir sélectionnés pour la gestion de NOV Dette Santé. Nous remercions également les grands investisseurs qui nous ont fait confiance et nous nous réjouissons de voir que notre initiative continue à fédérer des acteurs de premier plan de la dette privée ».

Le Cabinet Gide a accompagné les assureurs dans leur investissement dans NOV Dette Santé. L’action de Gide, et plus particulièrement de son équipe dédiée, composée de Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, collaboratrice senior et Myriam Danicourt, collaboratrice, s’inscrit dans le cadre de sa mission d’accompagnement des investisseurs dans les fonds du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France ».

Le financement de l’entreprise Favera a également été souscrit par d’autres partenaires financiers qu’Eiffel Investment Group a associé à la démarche, notamment AG2R La Mondiale et L’Auxiliaire.