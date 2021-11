EGAMO enrichit sa gamme de fonds avec la création d’un fonds professionnel spécialisé spécifiquement dédié à l’accompagnement des collectivités territoriales dans le financement de leurs projets à vocation sociale et environnementale via de de la dette non cotée. L’univers d’investissement d’« EGAMO Financement des Territoires » est constitué d’obligations émises par des collectivités locales et par des Entreprises Publiques Locales (EPL).

Face aux défis de financement que doivent affronter les collectivités locales notamment la baisse des dotations de l’Etat et un besoin de diversification de leurs sources de financement principalement bancaires, EGAMO a souhaité créer un FPS pour les accompagner dans leurs projets sociaux et environnementaux. Cette démarche fait écho aux valeurs mutualistes d’EGAMO issues de son appartenance au Groupe VYV, et à sa politique de développement durable.

Le fonds se concentrera ainsi uniquement sur le financement de projets avec une contribution sociale ou environnementale forte comme les infrastructures d’énergie (solaire, éolien…), la valorisation des déchets, la ville durable, les établissements ou service public à caractère social ou médico-social ou l’éducation.

Sur ce marché spécifique, EGAMO s’appuie dans le cadre de ce fonds sur son partenariat avec Collecticity, qui dispose d’une fine connaissance et d’une proximité forte avec les collectivités locales. Collecticity est en effet la première plateforme de financement participatif et de consultation citoyenne dédiée au secteur public et a déjà accompagné de nombreuses collectivités locales à la recherche de financement. Elle est également Plateforme labellisatrice “Croissance verte” pour le compte du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

EGAMO Financement des Territoires a été créé le 22 octobre 2021 avec l’achèvement d’un premier « closing ».