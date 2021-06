Cette opération va permettre à la société qui a déjà séduit plus de 100 clients (Air France KLM, Orange, Total...) et noué des partenariats avec les acteurs majeurs du secteur de la formation (360Learning, RiseUp, Talentsoft...), de renforcer sa solution et de doubler ses équipes avec pour objectif d’accompagner un million d’utilisateurs dès 2022.

85% des métiers de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui [1]. De nombreux salariés sont donc confrontés à un besoin essentiel de formation pour s’adapter à ces évolutions. Or, pour tous les collaborateurs désireux d’acquérir de nouvelles aptitudes ou de nouveaux savoirs, tout est là, sur le web. Chaque jour, ce sont plus de 30 millions de nouveaux contenus qui sont publiés sur Internet.

Reste que dans cette jungle d’informations en tout genre, difficile de dénicher les ressources les plus pertinentes et actuelles pour une requête ou un sujet donné. Et tandis que 95 % des salariés déclarent se former par eux-mêmes, le besoin d’accompagner cet apprentissage digital et d’assurer la qualité des ressources de formation n’a jamais été aussi fort pour les entreprises, dont les sessions de formation en présentielle et les outils de E-Learning classiques ne répondent pas toujours aux attentes de leurs salariés en matière de formation.

Edflex, une solution de contenus de formation unique et disruptive sur le marché

C’est en partant de ce constat que Edflex a été créée. Le but de la société : donner un accès facilité à des milliers de ressources en ligne. Sa méthode : un outil de curation des meilleurs contenus de formation disponibles sur Internet : podcast, vidéos, articles, tutos, cours...

Cinq années après sa création, la start-up propose ainsi 40 000 contenus sélectionnés, qualifiés et validés par des experts pédagogiques dans une centaine de thématiques allant des Soft Skills au management en passant par le marketing et la comptabilité.

Véritable révolution dans le monde du digital learning, Edflex permet à chaque utilisateur de se former à son rythme, de façon autonome et via des contenus qui répondent à ses besoins instantanés de formation (acculturation, acquisition ou actualisation d’une compétence). En complément des sessions de formation en présentielle ou des outils classiques de E-Learning, Edflex permet ainsi aux équipes formation des grandes entreprises de promouvoir l’auto-formation grâce à une solution efficace et accessible au quotidien et à moindre coût.

Plus 100 grandes entreprises clientes et des partenaires de stratégiques sur le secteur de la formation

Fort de ce positionnement unique et disruptif sur le marché du e-learning en entreprise, Edflex enregistre une croissance forte et continue.

La start-up a déjà séduit plus de 100 grandes entreprises, dont 25 % du SBF 120. Des grands groupes comme Allianz,Groupe SEB et SNCF peuvent ainsi désormais proposer des contenus adaptés à leurs besoins à tous leurs salariés, des chefs de service aux managers en passant par les agents de terrain.

Par ailleurs, des acteurs incontournables du secteur de la formation (360Learning, RiseUp et Talentsoft) qui ont été séduits par la proposition de valeur de Edflex et ont intégré sa solution à leur offre globale de LMS (Learning Management System) ou SIRH afin d’enrichir leur propre solution de contenus uniques.

A présent, ce sont plus de 500 000 utilisateurs, dont plus de 50 % hors de France, qui, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, se forment grâce à Edflex. Un chiffre en augmentation de 140 % sur les 12 derniers mois.

Atteindre le million d’utilisateurs dans 50 pays d’ici 2022

Aujourd’hui, Edflex entend accélérer sa croissance en France comme à l’international. Pour ce faire, la start- up prévoit de doubler ses effectifs via le recrutement de 40 nouveaux collaborateurs afin d’améliorer encore son produit.

Edflex développe notamment de nouvelles fonctionnalités permettant d’intégrer sa solution aux outils du quotidien des salariés (Teams, Slack, les LMS, SIRH...) afin de fluidifier encore plus l’usage des formations et l’ancrer dans les habitudes des collaborateurs. En parallèle, Edflex va poursuivre la curation de contenus qualifiés afin de multiplier par deux les ressources disponibles sur sa plateforme et atteindre les 100 000 contenus qualifiés.

Fort de ces développements, Edflex a pour objectif de doubler le nombre d’utilisateurs de sa plateforme pour atteindre le million d’utilisateurs à l’horizon 2022. Au cours des 12 prochains mois, la start-up anticipe également une forte accélération grâce à ses clients internationaux pour couvrir 50 pays au total.

Pour financer ces ambitions, Edflex a levé 5M€ auprès d’un pool d’investisseurs de renom.

Commentant cette opération Clément MESLIN, cofondateur et CEO d’Edflex et Philippe RIVERON, cofondateur et Chairman, déclarent : « Nous sommes fiers de cette levée de fonds qui va nous permettre d’accélérer notre développement et nous sommes ravis de pouvoir compter au board sur l’expérience de Nicolas Fritz et des fonds MAIF Avenir et We positive invest. Cette opération va nous permettre de renforcer les investissements dans notre produit avec pour ambition d’en faire un outil incontournable dans les entreprises. »

« J’accompagne le développement de Content Square comme COO depuis plus de 6 ans et suis convaincu qu’une compétence clé du 21ème siècle est d’apprendre à apprendre. En rencontrant les fondateurs d’Edflex, j’ai tout de suite été séduit par leur vision de la formation, leur produit et surtout son potentiel sur un secteur de la formation en pleine transformation. Les salariés d’aujourd’hui se forment par eux-mêmes et Edflex est une réponse formidable aux besoins quotidiens de développement des compétences. Je suis ravi d’intégrer le board pour accompagner toutes les belles étapes qui nous attendent. » explique Nicolas Fritz, Business Angel.

« En tant que fonds d’impact nous sommes convaincus que la formation continue est une des clés essentielles au maintien de l’employabilité des collaborateurs dans un monde en profonde transformation. Le secteur de la formation a besoin de renouveler ses pratiques pour intégrer le plus grand nombre. Les fondateurs d’Edflex ont réussi ce pari de rendre simple pour l’utilisateur l’accès à des milliers de contenus de grande qualité, à coût abordable pour l’entreprise. Rendre accessible la formation représente un parfait exemple de l’impact positif associé à la croissance des solutions digitales » commente Morgan Carval, Investment Manager - Arkea Capital.

« Grâce à une plateforme performante d’agrégation et de curation de contenus de qualité et un savoir-faire dans l’ingénierie pédagogique, nous sommes convaincus qu’Edflex remplit au mieux sa mission de rendre accessible la formation au plus grand nombre. Les entreprises comprennent depuis quelques années que l’incapacité d’apprendre et d’évoluer est l’un des principaux facteurs de désengagement des salariés. Pour répondre à cet enjeu, Edflex a développé des parcours simples, flexibles et personnalisables en appliquant à l’univers de la formation les meilleurs standards en termes d’expérience utilisateur des plateformes de streaming BtoC (Netflix, Spotify...). En tant que fonds à mission, MAIF Avenir est très enthousiaste à l’idée de contribuer à l’accélération du développement d’Edflex dont la mission et les ambitions sont portées par une équipe talentueuse à l’écoute des besoins des clients et utilisateurs finaux » conclut Mohamed Abdesslam, Investment Director - MAIF Avenir.