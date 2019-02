La future centrale solaire, qui s’étendra sur près de 400 hectares au sud de la ville de Mount Morris dans le comté de Livingston, devrait produire de l’électricité propre d’ici fin 2022. Ce projet participe à la stratégie CAP 2030 d’EDF visant à doubler ses capacités renouvelables exploitées dans le monde, au-delà de 50 GW nets, entre 2015 et 2030.

Stéphane Desdunes, Directeur du Développement d’EDF Renouvelables en Amérique du Nord a déclaré : « Notre équipe se réjouit d’avoir remporté le projet solaire de Morris Ridge de 170 MWac. Il contribue à l’objectif de l’État de New York d’atteindre une part de 70 % d’énergie renouvelable dans son mix-énergétique d’ici 2030. La région, comprenant la ville de Mount Morris et le comté de Livingston, bénéficiera d’opportunités d’approvisionnement et d’emploi tout au long des phases de développement, construction et exploitation avec plus de 200 emplois au plus fort de la construction, ainsi que des millions de dollars de contributions qui seront reversées au comté, à la ville et aux écoles de quartiers durant la période d’exploitation du projet. »

EDF Renouvelables va poursuivre sa collaboration avec la ville de Mount Morris dans le cadre de la réalisation du projet. Le Maire de la ville de Mount Morris, Charles DiPasquale, a ajouté : « Le Conseil municipal se réjouit du contrat avec NYSERDA qui fait du projet et de ses atouts, une réalité pour la ville et les communautés environnantes. »

« Félicitations à EDF Renouvelables pour sa participation réussie à cette consultation qui constitue une contribution concrète à l’atteinte des objectifs de l’Etat de New York, chef de file des Etats-Unis en matière d’énergie propre, dans le cadre du Green New Deal, instauré par le Gouverneur Cuomo », a déclaré Doreen Harris, directrice Grands projets renouvelables de NYSERDA. « NYSERDA a travaillé en étroite collaboration avec EDF Renouvelables et la ville de Mount Morris pour faire une priorité de l’engagement des communautés locales et du choix responsable du site d’implantation, permettant au projet d’assurer la bonne gestion de nos précieuses ressources naturelles, tout en bénéficiant à l’économie locale, l’Etat et ses travailleurs ».

L’électricité générée à pleine capacité permettra de subvenir aux besoins annuels en énergie d’environ 39 000 foyers de l’État de New York [2]. Ceci équivaut à éviter plus de 140 000 tonnes d’émissions annuelles de CO₂ soit les émissions de gaz à effet de serre de 30 000 voitures sur une année [3].

EDF Renouvelables figure parmi les principaux producteurs d’énergies renouvelables en Amérique du Nord avec 15 GW bruts de projets éoliens, solaires et de stockage déployés à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.