Le Groupe Luxel, fort d’une équipe reconnue dans le photovoltaïque, dispose de près d’un gigawatt crête (1 000 MWc) de capacité brute en exploitation, prête à construire ou en cours de développement. Cette opération a pour objectif de permettre à EDF Renouvelables d’accélérer sa montée en puissance dans le photovoltaïque en France. Au travers de cette acquisition, le Groupe EDF souhaite se donner des moyens complémentaires pour mettre en œuvre son Plan Solaire, qui vise à atteindre 30 % de parts de marché dans le solaire en France entre 2020 et 2035.

EDF Renouvelables, acteur de premier plan des énergies renouvelables en France, exploite plus d’une centaine d’installations solaires et éoliennes terrestres totalisant 1,8 GW bruts de puissance installée dans l’hexagone, dont près de 230 MWc bruts en solaire.

Luxel détient un parc de près de 90 MWc bruts, exploite près de 130 MWc, majoritairement dans le sud de la France et détient un portefeuille de projets à divers stades de développement d’environ 900 MWc. L’entreprise emploie une équipe d’une quarantaine de spécialistes du photovoltaïque, répartis entre 6 agences de développement et le siège social, situé à Pérols (Hérault).

Un accord préliminaire, qui ouvre une période de négociations exclusives entre les actionnaires du Groupe Luxel et EDF Renouvelables, a été conclu dans l’objectif d’aboutir à un accord final pour l’acquisition de 100% du capital du groupe Luxel par EDF Renouvelables.

Bruno Bensasson, Directeur Exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle Energies Renouvelables et Président Directeur Général d’EDF Renouvelables a déclaré : « L’acquisition de Luxel, acteur reconnu et indépendant du solaire en France, constitue une très belle opportunité de croissance pour EDF. Le rapprochement des deux sociétés et de leurs équipes permettra d’accélérer notre développement dans le solaire en France. C’est un projet industriel et humain, qui contribuera à l’atteinte des objectifs du Plan Solaire d’EDF et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Il s’inscrit dans la stratégie du groupe, Cap 2030, qui vise à doubler les capacités renouvelables d’EDF entre 2015 et 2030 pour les porter à 50 GW nets. »

« Nous sommes heureux du projet de rapprochement envisagé avec EDF Renouvelables qui devrait permettre de constituer un acteur de tout premier plan dans le secteur de l’énergie photovoltaïque tant en France qu’à l’international. » déclare Bruno Spinner, Président de LUXEL.