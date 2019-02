Ce PPA fait suite à un appel d’offres du Gouvernement indien, dans le cadre du cinquième processus compétitif initié par Solar Energy Corporation of India (SECI). Le projet avait été attribué en septembre 2018. L’énergie produite par le futur parc éolien sera vendue à SECI, institution du ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables dédiée au développement des énergies renouve- lables, dans le cadre d’un PPA d’une durée de 25 ans.

La production électrique de ce projet éolien couvrira les besoins annuels en électricité propre de plus de 1,3 million d’Indiens. Le développement, la construction, le financement et la gestion d’actif de ce projet éolien de 300 MW sont assurés par SITAC Management & Development Pvt. Ltd., la coentreprise entre EDF Renouvelables et le Groupe SITAC dédiée à l’éolien en Inde. La construction du parc éolien démarrera en 2019.

« Ce nouveau projet obtenu avec succès à travers notre partenariat avec SITAC, contribue à la stratégie CAP 2030 d’EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables nettes dans le monde au-delà de 50 GW, entre 2015 et 2030. Avec environ 800 MW de capacités éolienne et solaire brutes en exploitation, en construction ou en développement en Inde, EDF Renouvelables est heureux de participer aux objectifs ambitieux du pays pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Bruno Bensasson, Directeur exécutif d’EDF en charge du Pôle énergies renouvelables et Président Directeur Général d’EDF Renouvelables.

« Grâce à ce contrat, nous étendons considérablement notre empreinte sur le marché indien des énergies renouvelables, totalisant désormais 600 MW d’énergie éolienne opérationnelle et sous contrat. Nous contribuons ainsi de façon importante à la mise en place d’un approvisionnement en électricité propre en Inde, et à la création d’emplois et de valeur pour nos salariés et nos partenaires locaux. » a déclaré Malvinder Singh.

M. Malvinder Singh est le Fondateur et le Président du Groupe SITAC. En sa qualité d’entrepreneur, il a bâti plusieurs entreprises en Inde, en Europe et à l’international, notamment dans le secteur de l’énergie éolienne.