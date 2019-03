Une levée accompagnée par P.Factory, accélérateur de startups, et réalisée auprès de Inovalis, société indépendante en investissement et en syndication de fonds à l’étranger et Hoche Partners.

Avec cette levée de fonds, Hellocare entend étoffer son équipe pour consolider son pôle technique et développer fortement sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités liées à l’ouverture de Hellocare CONNECT, son cabinet médical virtuel à destination des professionnels de santé libéraux.

Hellocare en chiffres

Date de création : juillet 2016,

Date de lancement de l’app Hellocare Now : 30 janvier 2017,

Date de lancement de Hellocare Connect : 6 janvier 2019,

Objectif d’utilisateurs actifs en 2019 : 100.000 pour Hellocare Now et 50.000 pour Hellocare Connect,

Nombre de médecins attendus d’ici la fin de l’année : 200 pour Hellocare Now et 1400 pour Hellocare Connect,

12 salariés.

Le remboursement de la télémédecine

Créée par Mathilde le Rouzic et le Docteur William Benichou, la jeune pousse réalise – deux ans après sa première levée de fonds d’un million d’euros - sa deuxième levée de fonds pour se développer sur plusieurs axes stratégiques en termes de croissance de la start-up et de développement du service.

Face à l’annonce du remboursement de la télémédecine et notamment des téléconsultations des médecins traitants en septembre 2018, Hellocare lance Hellocare Connect. Ce service apporte une solution aux patients - souhaitant effectuer une consultation en ligne à distance avec leur médecin traitant et être remboursés de la même façon qu’une consultation physique – et aux médecins souhaitant effectuer une consultation en ligne avec leur patientèle.

Cette levée de fonds répond ainsi à plusieurs objectifs :

internaliser : afin de développer plus rapidement sa plateforme et acquérir ainsi plus d’utilisateurs,

afin de développer plus rapidement sa plateforme et acquérir ainsi plus d’utilisateurs, recruter : Hellocare a besoin d’étoffer son équipe et notamment son pôle technique sur l’année 2019 pour être en phase avec ses objectifs de développement,

Hellocare a besoin d’étoffer son équipe et notamment son pôle technique sur l’année 2019 pour être en phase avec ses objectifs de développement, doter la plateforme de nouvelles fonctionnalités : développement d’une solution SaaS complète pour les médecins et leurs patients, en incluant la prise de rendez-vous et la consultation en ligne, ainsi que le suivi post-consultation. Hellocare souhaite également développer son offre de partenariats techniques à destination des intégrateurs tels que les logiciels métier.

Les nouveaux services créés permettront à Hellocare d’atteindre un de ses objectifs majeurs : permettre aux médecins de se connecter facilement à leurs patients.

« Notre objectif pour cette année est d’affiner le service en accompagnant 150 000 patients et 1400 médecins dans cette nouvelle avancée vers le remboursement de la téléconsultation. Cette levée de fonds nous permet de développer notre offre et de doter la plateforme Hellocare Connect de tous les outils qui vont faciliter les échanges entre médecins et patients via les canaux numériques » explique Mathilde Le Rouzic, co-fondatrice de Hellocare.

Des investisseurs conquis

Les investisseurs ont été séduits - une seconde fois - par le développement de la startup et notamment par la nouvelle solution Hellocare Connect permettant aux patients d’avoir accès au même parcours de soins que lors d’une consultation physique traditionnelle.

"La santé est une préoccupation toujours plus forte pour la population. Dans un contexte de multiplication des déserts médicaux d’une part, et de nécessité de concentrer les dépenses de santé sur les pathologies les plus importantes, il est essentiel d’exploiter le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer le service aux patients. C’est un axe fort sur lequel travaille P.Factory, et dans lequel s’inscrit Hellocare," explique Bertrand Bigay, Co-fondateur de P.Factory (et ancien fondateur de Cityvox)