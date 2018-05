Une première application de dépistage de la rétinopathie diabétique

Face à l’allongement des délais et à l’éloignement du cabinet dans certaines régions, obtenir l’avis d’un ophtalmologiste devient très difficile.

C’est pourquoi e-ophtalmo a développé une solution de télé- expertise en ophtalmologie qui a pour première application le dépistage de la rétinopathie diabétique. En effet le nombre de patients diabétiques augmente fortement et on constate une diminution des ophtalmologues en France, ce qui limite le dépistage de cette pathologie.

La solution qu’a développée e-ophtalmo intègre les orthoptistes dans le parcours de dépistage de la maladie. Plus disponibles que les ophtalmologues, ils réalisent ainsi eux-mêmes l’examen annuel du fond d’œil prescrit par le médecin traitant du patient diabétique et le transmettent, via la plateforme, à un ophtalmologue qui fait le diagnostic à distance. Le dépistage est ainsi plus rapide, tout en étant non invasif, et intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale.

La rétinopathie diabétique est un véritable enjeu de santé publique et la première cause de cécité chez les moins de 65 ans en France. Aujourd’hui, en raison des délais d’attente trop longs pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue, seuls 50% des diabétiques bénéficient d’un dépistage annuel de la rétinopathie.

Développer rapidement de nouvelles applications

L’ambition d’e-ophtalmo est ensuite de développer rapidement de nouvelles applications de la plateforme (renouvellement de lunettes, suivi du glaucome, …) et de devenir l’acteur de référence en télémédecine pour les professionnels de l’ophtalmologie.

Une campagne de financement sur la plateforme Wiseed

E-ophtalmo propose donc aux investisseurs de participer à sa levée de fonds de 300.000€ sur la plateforme d’investissement participatif Wiseed.