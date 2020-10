E FOR IA, société basée à Pamiers, créée en 2019 par Laurent GAUSSIN et Bruno BENSOUSSAN, est un éditeur de solutions logicielles à destination des Etablissements de Santé, des Familles des personnes âgées, des structures de Maintien à Domicile, des Pharmacies et des Prestataires de Santé (PSDM). Sa levée de fonds de 1 M€ auprès de MPCROISSANCE et de INNVEST PME Occitanie Ouest, fonds d’ IRDI SORIDEC GESTION IRDI SORIDEC GESTION, est vouée à financer les recrutements et le déploiement nécessaires à la commercialisation de nouvelles offres digitales. Ce développement commercial doit doubler les effectifs de E FOR IA aujourd’hui de 15 collaborateurs.

Des solutions aux enjeux stratégiques du « bien vieillir »

E FOR LINK, dernière innovation de de E FOR IA, va permettre de faire un rapport quotidien de la vie du résident à sa famille (en seulement 3 clics), et favoriser ainsi la transparence sur la bientraitance des personnes dépendantes en établissement de santé. C’est un outil de communication global entre la famille, le résident et l’établissement. Ce besoin de communication était présent bien avant l’actualité COVID.

Pharma Mad est une solution permettant une meilleure prise en charge du « Maintien à Domicile » des personnes en perte d’autonomie par le pharmacien. Ce dernier pourra la faire depuis son comptoir et/ou depuis le domicile du patient. Cette solution facilite la relation entre le pharmacien, le patient, l’aidant (familial) et le prescripteur.

Parallèlement, la startup favorise le maintien à domicile en simplifiant les relations entre les professionnels du matériel médical, leurs prescripteurs et les patients via ses solutions E4BIZZ.