Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le cinquième investissement du compartiment Emergence Actions II [1] dans le fonds [2] géré par Dôm Finance [3].

Le fonds Sélection Action Rendement est un fonds actions [4] qui a pour objectif de rechercher une progression de ses actifs en investissant dans des valeurs de l’Union Européenne à fort rendement et à faible volatilité.

Les sociétés sélectionnées doivent également offrir des perspectives de croissance favorables à long terme et présenter un prix de marché inférieur à la valeur de l’entreprise. Le portefeuille du fonds est concentré sur 25 à 35 valeurs en moyenne et privilégie les grosses capitalisations boursières.

Depuis son lancement le 11 juin 2004, la part C du fonds réalise une performance annualisée de +4,48% contre +4,77% pour l’indice de comparaison DJ STOXX 50 dividendes nets réinvestis [5] [6]. Créée le 1er janvier 2020, la part I de Sélection Action Rendement aurait réalisé sur la même période une performance annualisée de +5,63% [7].

Cette stratégie de gestion de conviction est mise en œuvre par Philippe Joly, gestionnaire historique du fonds depuis sa création en 2004. Avec l’apport d’Emergence, l’encours de Sélection Action Rendement franchit le cap des 100 M€, pour atteindre 110 M€ au 31 janvier 2020.

Vincent Priou, Président Directeur général de Dôm Finance déclare : « Alors que notre développement depuis l’origine s’est appuyé essentiellement sur nos stratégies obligataires et mixtes, l’amorçage significatif de 55 M€ apporté par Emergence va accélérer le développement de notre gestion actions. Fort de cet élan, nous prévoyons de tripler d’ici trois ans l’encours de notre fonds Sélection Action Rendement, de 110 à 350 millions d’euros, en nous appuyant sur l’expérience de notre équipe de gérants et sur un track record de 15 ans du fonds. »

« Dans ce dossier, nous avons apprécié l’expérience et la stabilité de l’équipe de gestion, la qualité du stock picking et le solide track record de performance à long terme dans le cadre d’une gestion de convictions sans contrainte d’indice » déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM, qui ajoute « Depuis le rachat de Diamant Bleu Gestion en 2019, Dôm Finance s’inscrit dans une nouvelle trajectoire de croissance notamment autour de sa gamme de fonds en actions, nouvellement consolidée, et dont le potentiel de développement nous paraît clairement prometteur. »

Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et Dôm Finance apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné à laquelle s’ajoute une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Dôm Finance est le vingtième partenariat d’accélération conclu en huit ans par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 4 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 8 milliards d’euros (6) dont plus de 50% proviennent d’investisseurs internationaux.

Emergence contribue à renforcer la notoriété en France et à l’international des gérants entrepreneuriaux accélérés et à accroitre l’attractivité de la place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.

Laurent Deborde, président d’Emergence depuis janvier 2020 conclut « Pour son vingtième investissement, Emergence a sélectionné une société de gestion dynamique en très forte accélération, qui dépasse le milliard d’euros d’actifs sous gestion, confirmant ainsi sa vocation à accompagner les acteurs les plus prometteurs de la gestion d’actifs française. »