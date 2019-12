Mené par Alma Mundi et rejoint par AG2R LA MONDIALE, NewAlpha Asset Management et Keen Venture Partners, avec le soutien continu de son actionnaire historique CapHorn, ce tour de financement permet à DreamQuark de se développer davantage à l’échelle européenne, de développer Brain son logiciel pour déployer en production à grande échelle des applications métier s’appuyant sur de l’intelligence artificielle de confiance dans les services financiers et augmenter le nombre d’intégrations aux principales solutions métier du marché.

DreamQuark édite une plate-forme logicielle, Brain, pour relever les défis de la mise en production de l’IA explicable à grande échelle, avec une facilité accrue pour charger et traiter les données, déployer, intégrer et surveiller les modèles d’IA en production. DreamQuark lancera une nouvelle fonctionnalité de recommandation de produits pour les gestionnaires de patrimoine, les compagnies d’assurance et les banques. DreamQuark renforcera également son approche éthique de l’IA avec des fonctionnalités uniques qui favorisent la confiance et le contrôle dans les modèles d’IA déployés, tout en gardant la plateforme largement accessible et en générant un retour sur investissement massif.

« Nous remercions CapHorn Invest de renouveler sa confiance dans la capacité de DreamQuark à construire un leader de l’intelligence artificielle explicable et nous souhaitons la bienvenue à Alma Mundi, NewAlpha Asset Management, Keen Venture Partners et AG2R LA MONDIALE en tant que nouveaux actionnaires de la société. Le fait qu’AG2R LA MONDIALE, client depuis trois ans, ait décidé d’investir est une marque de confiance importante. Dans les conditions économiques difficiles actuelles de l’industrie, DreamQuark aidera ses clients à générer de nouveaux revenus. Cette levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement commercial durable à travers l’Europe par la vente directe et les partenariats et de continuer à satisfaire nos clients existants » mentionne Nicolas Méric, PDG et fondateur.

Javier Santiso, PDG du fonds espagnol Alma Mundi VC, a été impressionné par l’équipe ainsi que par la technologie et les performances de Brain. Il partage la vision de DreamQuark concernant l’IA éthique et explicable et souligne l’urgence pour les grandes entreprises d’intégrer l’IA en interne si elles ne veulent pas être battues par des nouveaux entrants très innovants. Avec son réseau et son expérience, il vise à « ouvrir les portes des entreprises européennes à DreamQuark ».

En tant que client, AG2R LA MONDIALE a constaté le développement rapide et qualitatif de Brain. « DreamQuark était une cible naturelle de notre fonds d’investissement AG2R LA MONDIALE ALM Innovation dédié à l’innovation et à la R&D, créé fin 2018. Notre objectif est de nouer des partenariats avec des start-ups qui contribueront à faire de l’assurance et de la protection sociale de demain. » précise Emmanuelle Saudeau, membre du Comité de direction Groupe en charge de la direction digital et client. « Les efforts conjoints scientifiques et commerciaux aideront les deux sociétés à se renforcer ».

Jonathan Cohen Sabban, Managing Director de NewAlpha Asset Management, explique : « L’intelligence artificielle est une technologie révolutionnaire pour le secteur financier et la plupart des sociétés de services financiers sont confrontées à de grands défis pour l’adopter et la déployer. Nous pensons que DreamQuark, une FinTech totalement spécialisée sur les enjeux des acteurs du secteur financier, est la mieux placée pour gagner des parts de marché importantes en les aidant à relever ces défis. DreamQuark correspond donc parfaitement à la stratégie d’investissement de notre fonds VC spécialisé FinTech ».

Robert Vermaayen, associé chez Keen Venture Partners, ajoute : « Nous avons été impressionnés par les développements focalisés de l’équipe sur l’IA explicable et les clients qu’ils ont réussi à convaincre. Nous pensons que l’équipe de DreamQuark a ce qu’il faut pour devenir le leader dans la catégorie de l’apprentissage automatique automatisé. »

Guillaume Dupont, fondateur et partenaire de CapHorn Invest, et membre du conseil d’administration de DreamQuark depuis 2017, conclut : « DreamQuark a tenu ses engagements de performance, d’interprétabilité, de mise en œuvre simple, se positionnant comme un partenaire incontournable de la transformation numérique du secteur financier. »