KBL Richelieu accueille au sein de ses équipes de Paris comme de Lyon, quatre Banquiers Privés, un Chargé de Partenariat Clientèle Professionnelle, un Gestionnaire Crédit, un Gestionnaire Middle Office, un Gestionnaire Middle Office Securities, un Gestionnaire Ressources Humaines, un Administrateur Systèmes et Réseaux et deux Assistantes Banquier Privé.

KBL Richelieu poursuit son plan de transformation et de développement initié il y a maintenant deux ans, à l’arrivée de Régis BROCHOT à la tête de la Banque. Une phase de renouveau illustrée successivement par le déménagement des bureaux de Brest en décembre dernier, puis du siège parisien en janvier et tout récemment des bureaux de Lyon qui viennent d’intégrer le nouveau site prestigieux du Grand Hôtel Dieu. Nouveaux locaux, nouvelles équipes également avec la poursuite d’une politique de recrutement active comme en témoigne l’arrivée récente de douze nouveaux collaborateurs dont les expertises viennent renforcer les équipes en place.

Régis Brochot souligne à propos de ces arrivées : « Nous sommes convaincus que ces nouveaux collaborateurs, forts de leurs expériences et compétences respectives, auront à cœur d’apporter individuellement et collectivement, leur contribution à la dynamique de renouveau de la Banque et à son développement ».

A propos des nouvelles arrivées :

Isabelle DAME-LABAT, 61 ans, Banquier Privé (Paris) :

Titulaire d’une Maîtrise de Droit Public et diplômée de l’Ecole Nationale des services du Trésor, Isabelle Damé-Labat débute sa carrière en exerçant diverses responsabilités au sein de la Direction Générale des Finances Publiques (Ministère de l’Economie et des Finances). Elle intègre ensuite CDC IXIS Asset Management puis IXIS Private Capital Management en tant que Banquier Privé. Elle occupera cette fonction successivement à La Compagnie 1818 Banquiers Privés puis chez HSBC Private Bank en tant que Banquier Privé Sénior.

Gilles BRUYERE, 45 ans, Banquier Privé (Lyon) :

Diplômé en Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise de l’AUREP de Clermont-Ferrand et d’un Master Banque et Finance de l’Université de Lyon III, Gilles Bruyère occupe le poste de Chargé d’Affaires Entreprises à la Banque Worms avant de rejoindre différentes implantations régionales du CIC (Toulouse, Bordeaux, Montpellier) comme Inspecteur puis Directeur d’agence. Il occupe ensuite la fonction de Gérant Privé au sein de CIC Banque Privée.

Marc SARFATI, 51 ans, Banquier Privé (Paris) :

Marc Sarfati est titulaire d’un Magistère Banque-Finance, d’un DEA de Finance Paris I/Panthéon-Sorbonne ainsi que d’un Master II en Ingénierie Patrimoniale de l’Université de Toulouse Capitole. Il débute sa carrière comme Analyste Crédit à la Banque Monod, puis occupe les fonctions de Chargé d’Affaires Grandes Entreprises françaises pour la succursale parisienne de la banque japonaise Dai-Ichi-Kangyo Bank. Il rejoint par la suite le Crédit Agricole Île-de-France en tant que Chargé d’Affaires Sénior Entreprises, puis Banquier Privé au sein du Pôle Patrimonial de Paris.

Damien CORBIN, 46 ans, Banquier Privé (Lyon) :

Titulaire d’une Maîtrise d’Histoire Sociale et du diplôme de Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine, Damien Corbin intègre la banque FINAMA, puis la Banque Populaire de l’Ouest comme Gestionnaire de Patrimoine. Il rejoint ensuite la Gestion Privée de la Caisse d’Epargne en tant qu’Ingénieur Patrimonial puis le cabinet d’avocats FIDAL avant de créer sa propre structure de gestion de patrimoine Damien Corbin Conseil. Il occupait jusqu’à ce jour le poste de Responsable Gestion Privée de SWISSLIFE dans la région Rhône-Alpes / Auvergne.

Anne-Marie TEYSSIER, 28 ans, Assistante Banquier Privé (Lyon) :

Titulaire d’un BTS Gestion PME/PMI à Villeurbanne et d’un Titre Certifié de Consultant en Recrutement et Métiers de l’Emploi Sciences U – Lyon, Anne-Marie Teyssier a occupé des postes d’Assistante Administrative et Recrutement chez Adecco, Volvo, Bird Interim. Elle intègre ensuite Infinitis (groupement de CGPI) en tant que Gestionnaire Middle Office puis l’Union des Mousquetaires (recrutement des franchisés) comme Adjointe pour la région Centre-Est.

Patricia ROUSSET, 53 ans, Assistante Banquier Privé (Lyon) :

Titulaire d’un BTS Secrétariat de Direction, Patricia Rousset a débuté sa carrière au poste d’Assistante Commerciale chez International Rent Computer et Assistante de Direction chez FMV Laquage et Finition. Elle intègre ensuite la Direction de l’International puis la Direction de Groupe de la Banque Populaire Loire et Lyonnais avant d’occuper la fonction d’Assistante Commerciale chez Meeschaert Gestion Privée.

Vanessa CARRIO, 36 ans, Chargée de Partenariat Clientèle Professionnelle (Paris) :

Diplômée du Master I de droit Privé de l’Université de Paris-Est Créteil et du Master II Droit, Economie et Gestion du CNAM, Vanessa occupe tout d’abord le poste de Conseiller en Investissement Financier chez MAIF Solutions Financières, puis Conseiller Clientèle Patrimoniale à la Société Générale. Elle devient ensuite Responsable Web-Marketing du site H24 Finance avant de devenir Responsable du Développement et des Partenariats chez ASTREE Consultants et BeCLM.

Myriam SEBBAH, 34 ans, Gestionnaire Crédit (Paris) :

Myriam Sebbah est titulaire d’un Bi-Deug Droit français/Droit Anglais et d’une Maîtrise de Droit Privé de l’Université de Cergy-Pontoise, du Master II Droit Notarial de l’Université de Paris X – Nanterre et du Diplôme Supérieur du Notariat au CFPNP de Paris. Elle a débuté sa carrière comme Notaire stagiaire, puis Notaire assistante à l’Office Notarial SCP BONDET, SAUTJEAU et PIADE Notaires Associés, avant d’intégrer le Middle Office Crédits de Banque Privée 1818 (NATIXIS) – Groupe BPCE, au poste de Juriste spécialisée dans la mise en place des Crédits et Sûretés, puis au poste d’Analyste Risques de Crédits.

Eve FORTES-SANCHEZ, 30 ans, Gestionnaire Middle Office Securities (Paris) :

Titulaire d’un BTS Commerce International, Eve Fortes-Sanchez a occupé tour à tour les postes de Gestionnaire Back Office Cash Management à la Société Générale, puis Chargée de Comptes Middle Office à la Société Générale SGSS et Chargée Middle Office Titres Conservation au sein de la SG Private Banking.

Philippe WAJDENFELD, 43 ans, Administrateur Systèmes et Réseaux (Paris) :

Après une formation BTS Multimédia à Rouen, un enseignement Réseaux et Télécommunications, Architecture des systèmes au CNAM, puis un BTS Services Informatiques aux Organisations, Philippe Wajdenfeld a occupé les postes de Technicien Micro-informatique chez AUTOSUR, DAIMLER-CHRYSLER, CARTIER, puis au CREDIT SUISSE comme Administrateur junior/Technicien salle des Marchés. Il occupe ensuite les fonctions de Responsable Informatique et/ou Administrateur Systèmes et Réseaux chez successivement, APOSTROPHE/GEORGES-RECH, MATIS Groupe, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONALE et CAPGEMINI / ITELIOS.

Laetitia POZZO DI BORGO, 40 ans, Gestionnaire Ressources Humaines (Paris) :

Laetitia Pozzo di Borgo est titulaire d’une Maîtrise Administration Economique et Sociale de Paris XII et d’un 3ème cycle Master d’Expert en Stratégie de Management des RH – Groupe ESA-ISGP. Elle a occupé différentes fonctions RH (Assistante RH, Gestionnaire Paie, Gestionnaire Administrative, Chargée de mission recrutement formation) principalement dans l’Edition Phonographique (Warner Music France et SonyBmg Music) et la Publicité (Selling Attitude), Laetitia Pozzo di Borgo a occupé le poste Assistante RH-Gestion Paie de Warner Music France.

Anissa NAJM, 30 ans, Gestionnaire Middle Office (KBL Richelieu Gestion – Paris) :

Titulaire d’un L2 Economie Gestion de l’Université Pierre Mendès France et des Masters I et II de l’ESC Pau, Finance, London School of Economics Campus of New Delhi (Inde – 6 mois), Anissa Najm a tout d’abord intégré NATIXIS CIB Paris sur le Marché des Capitaux Courtages et Commissions, puis BNP PARIBAS Arbitrage sur l’activité Management Hedge Funds et Mutual Funds, avant de rejoindre ENTHECA FINANCE en tant qu’Assistante Middle Office, Assistante gérant puis Responsable Middle Office.