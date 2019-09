Pour accompagner sa dynamique de développement, Dorval Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers qui gère près de 2 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2019, annonce la nomination de Jean-François Baralon au poste de Directeur général.

Jean-François Baralon, précédemment Executive Managing Director en charge de la distribution de Natixis Investment Managers International pour la France, Belgique, Luxembourg, Genève et Monaco, prendra ses nouvelles responsabilités le 3 octobre 2019.

Par cette nomination, Dorval Asset Management réaffirme pleinement sa volonté de poursuivre son développement en France et à l’international auprès des clients patrimoniaux, des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des investisseurs institutionnels, en capitalisant sur le savoir-faire des équipes de Dorval AM en gestion active de conviction.

Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers, commente : « Jean-François Baralon pourra capitaliser sur près de 10 ans de croissance pour accélérer le développement de Dorval Asset Management, tout en préservant sa culture interne et son approche de gestion active et de conviction. ».

Stéphane Furet, fondateur et Directeur général délégué de Dorval Asset Management, ajoute : « Jean-François travaille à nos côtés depuis la mise en place du partenariat avec Natixis Investment Managers en 2008. Son expérience en développement commercial et pilotage de fonctions support seront autant d’atouts pour favoriser notre croissance et faire grandir notre structure ».

Louis Bert, Directeur général délégué de Dorval Asset Management, précise : « Dans le cadre de notre partenariat depuis plus de 10 ans, nous avons pu apprécier toutes les qualités de Jean-François dans des fonctions de directeur financier puis de directeur commercial, qui font de lui un candidat naturel à un poste de directeur général. Notre gouvernance ainsi renforcée va nous permettre, à Stéphane Furet et moi-même, de nous consacrer pleinement à la gestion de nos gammes « Convictions » et « Manageurs ». »

**********

Jean-François Baralon est titulaire d’une Maîtrise de Gestion de l’Université Paris IX-Dauphine et du DESS Finance de l’Université d’Aix-Marseille III. Il a débuté sa carrière à la banque CPR en 1991 où il exerce différentes responsabilités au sein de la direction financière. Il rejoint IXIS Capital Markets en 2000 tant que responsable du contrôle de gestion. En 2004, il devient Directeur administratif et financier d’Ixis Asset Management. En 2007, il est nommé Directeur finances et opérations de Natixis Asset Management et intègre le Comité Exécutif. En février 2014, il est nommé Directeur Général Délégué de Natixis Asset Management. En 2016, il devient Executive Managing Director en charge de la distribution pour la France, Belgique, Luxembourg, Genève et Monaco de Natixis Investment Managers International. Le 3 octobre 2019, Jean-François Baralon devient Directeur général de Dorval Asset Management.