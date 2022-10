Cette nouvelle levée de fonds réalisée à l’été 2022 rassemble plus de 1M€ de France Active Investissement, Schneider Electric Energy Access et d’un nouveau partenaire industriel : Edilians, leader français de la tuile en terre cuite, qui rassemble un réseau de plus de 10 000 artisans et se lance dans le domaine de la rénovation énergétique.

Pour boucler sa levée de fonds, Dorémi vient également de lancer un appel à investissement citoyen avec WISEED. Cette levée de fonds citoyenne sera bouclée fin 2022.

Cette levée de fonds permet notamment à Dorémi de :

Renforcer son développement commercial sur le terrain (recrutement d’une trentaine de nouveaux collaborateurs sur 3 ans, déploiement sur de nouveaux territoires),

Renforcer les formations existantes et d’en développer de nouvelles à destinations des artisans, des experts techniques et des collectivités partenaires,

Proposer de nouveaux outils techniques innovants en faveur de la performance énergétique des maisons individuelles ou du petit collectif.

Vincent Legrand – fondateur et Directeur général de Dorémi explique : “Dans le contexte actuel de forte hausse des prix de l’énergie, d’inquiétudes sur le dérèglement climatique et de recherche d’indépendance face aux importations de gaz, la rénovation performante portée par DORéMi apparaît comme une solution évidente. Nous accompagnons les artisans locaux à se structurer en groupements et à se former à la rénovation performante, et aidons les propriétaires, quelque soit leurs revenus à penser la rénovation énergétique de leur logement avec une approche financière innovante, sans perte de pouvoir d’achat pour les eux”.

Christophe Poline – Directeur des Investissements Solidaires – Schneider Electric indique : “Schneider Electric Energy Access est fier de pouvoir continuer à accompagner le développement de Dorémi. Nous sommes convaincus que la rénovation performante pour tous est une composante essentielle de la transition écologique et sociale dont l’urgence est maintenant évidente et Dorémi en est l’acteur de référence.”

Le secteur du bâtiment engloutit à lui seul 43% de toute la consommation énergétique française. Le rapport PerfInMind (Effinergie, 2022) décompte 3780 rénovations “BBC ou assimilées” alors qu’il faudrait atteindre le chiffre de 500.000 par an, rien que pour les maisons individuelles. Le marché de la rénovation énergétique performante est donc colossal dans les années à venir.