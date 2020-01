La société spécialiste des RCPG va élargir son portefeuille propriétaire et préparer sa prochaine levée de fonds

Domain Therapeutics, société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments ciblant les Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPG) pour des indications en neurologie, oncologie et maladies rares, annonce la signature d’un contrat de financement par l’emprunt de 6 millions d’euros (6,7 M$) afin d’étendre son portefeuille de candidats-médicaments propriétaires et de préparer le prochain tour de financement.

Après avoir levé 3,5 millions d’euros en 2019 auprès de Seventure Partners, un actionnaire historique, Domain Therapeutics prévoit d’utiliser ce financement supplémentaire pour accélérer le développement de son portefeuille d’actifs. La Banque Publique d’Investissement (Bpifrance), la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), le Crédit Industriel et Commercial (CIC) et la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) ont participé à ce financement non-dilutif qui constitue une étape stratégique en vue d’une importante levée de fonds prévue en 2020 afin de soutenir le développement des actifs les plus avancés de la société.

« Cette transaction témoigne de la confiance des banques envers Domain Therapeutics et son modèle économique, et reconnaît notre capacité à rassembler des partenaires financiers autour de nos objectifs commerciaux », déclare Pascal Neuville, Directeur Général de Domain Therapeutics. « Ce prêt fait partie de notre stratégie menant à une série C afin d’accélérer nos activités commerciales. »

Domain Therapeutics lancera plusieurs programmes sur des cibles RCPG à forte valeur ajoutée, en vue de renforcer son portefeuille de candidats-médicaments ‘first-in-class’ et de générer des opportunités de collaboration multi-cibles avec des partenaires de l’industrie pharmaceutique.