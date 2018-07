Les deux champions européens de la e-santé s’associent pour accélérer la transformation des cabinets et des hôpitaux

Entre Doctolib et MonDocteur, un rapprochement naturel

Depuis 2013, Doctolib et MonDocteur participent à la modernisation des systèmes de santé français et allemand. En cinq ans, leurs services sont devenus incontournables dans le quotidien des patients et des professionnels de santé.

Les deux entreprises proposent aux praticiens un logiciel et des services pour améliorer l’efficacité de leur organisation, transformer l’expérience de leurs patients, faire connaître leurs activités et renforcer la coopération avec leurs confrères. Elles aident par ailleurs les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, en leur permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de santé et de prendre rendez-vous auprès d’eux sur Internet 24h/24 et 7j/7.

Doctolib et MonDocteur partagent :

une même mission : créer les cabinets et les hôpitaux du futur et améliorer l’expérience et la prise en charge des patients ;

une même méthode : s’appuyer sur les professionnels et les établissements de santé dans toutes les régions de France et d’Allemagne en leur fournissant le meilleur service possible.

Aujourd’hui, Doctolib et MonDocteur se rapprochent pour :

rassembler leurs équipes et accélérer leur plan de croissance ;

fournir des services plus complets aux patients et aux professionnels de santé ;

consolider leur position de leader de la e-santé en Europe.

Le nouveau groupe sera constitué de l’ensemble des 600 salariés de MonDocteur et de Doctolib.

« Je suis fier de ce que MonDocteur et Doctolib ont accompli au cours des cinq dernières années. Notre rapprochement est une opportunité unique pour nos deux équipes d’accélérer ensemble la transformation de notre système de santé. Nous allons aussi pouvoir fournir un service plus complet à nos professionnels et établissements de santé », déclare Thibault Lanthier, cofondateur et Directeur général de MonDocteur.

Doctolib, le premier service de e-santé d’Europe

Avec 20 millions de visites de patients par mois, le nouveau groupe fournit désormais le service de prise de rendez-vous médicaux en ligne le plus utilisé au monde.

Grâce à ce rapprochement, Doctolib consolide sa position de premier acteur de la e-santé en Europe : le nouveau groupe est en partenariat avec 55 000 professionnels et 1 200 établissements de santé.

Son plan de croissance est construit autour de 4 axes :

1. Accélérer la croissance en France

2. Accélérer la croissance en Allemagne

3. Créer de nouveaux services pour les patients et les professionnels de santé

4. Poursuivre l’internationalisation du groupe

Le groupe va renforcer ses recrutements et rassemblera d’ici deux ans plus de 1 000 personnes. En particulier, les équipes de développement technologique vont tripler pour atteindre 250 ingénieurs d’ici 2020 dans ses centres de R&D à Paris et Berlin.

« Nos missions sont les mêmes depuis le premier jour : rendre notre système de santé plus humain, efficace et connecté et bâtir une société de plusieurs milliers de personnes unies autour de valeurs humanistes. Grâce à ce rapprochement avec MonDocteur, nous allons investir encore plus fortement dans nos produits et services, mais surtout dans nos équipes. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure », indique Stanislas Niox-Chateau, co-fondateur et Président de Doctolib.

Créer les cabinets et les hôpitaux du futur et améliorer l’expérience des patients

Le nouveau groupe souhaite accentuer sa participation à l’amélioration du système de santé en France et en Allemagne.

Le rapprochement entre Doctolib et MonDocteur est une opportunité de faire travailler ensemble des équipes aux savoir-faire reconnus dans le numérique et la transformation des usages.

Le nouveau groupe va poursuivre ses développements dans deux directions :

créer des cabinets et des hôpitaux du futur, plus humains, efficaces et connectés ;

améliorer le parcours de soins des patients et leur accès aux professionnels de santé tout en réduisant les délais d’attente.

Des innovations seront lancées en ce sens dans les prochains mois, en partenariat avec les professionnels et les établissements de santé qui utilisent ses services.

« Doctolib et MonDocteur ont le potentiel de transformer profondément le système de santé. Leur force est de partir des besoins des utilisateurs et de l’usage quotidien des professionnels, avec une mission claire et une réussite reconnue. La prise de rendez-vous en ligne est un modèle qui s’est déjà imposé en France et va porter à l’international. L’entreprise qui se crée est aussi le signe que la France compte désormais parmi les leaders de la e-santé en Europe », analyse Etienne Grass, Vice-Président Exécutif et Directeur du département Services publics chez Capgemini et ancien Directeur de la Transformation de l’AP-HP.