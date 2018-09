Doctoconsult lève 2 millions d’euros auprès de BPIFrance, via le fonds Patient Autonome, et d’ELSAN pour étendre son offre en développant une gamme complète d’outils de thérapie digitale dédiée à la santé mentale

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation (ou visioconsultation) est remboursée aux mêmes titres que les consultations médicales dites traditionnelles.

Lancée en mai 2017, DOCTOCONSULT est une plateforme de visioconsultation psychiatrique, qui permet pour la première fois de consulter un psychiatre à distance, grâce à un système de visioconférence.

Véritable précurseur elle est agréée depuis plus d’un an par la sécurité sociale et compte une centaine de praticiens utilisateurs et plus d’un milliers de visioconsultations à son actif.

Les maladies mentales sont situées au 3 ème rang des maladies les plus fréquentes avec 12 Millions de personnes souffrant de troubles mentaux en France et la prise en charge en matière de santé mentale est devenue un enjeu national majeur. Paradoxalement, l’accès à un psychiatre est de plus en plus difficile voire impossible en cas de grossesse, d’handicap, d’éloignement géographique, désert médical … (15 171 psychiatres en France)

La plateforme référente dans l’univers de la psychiatrie et du bien-être accélère son développement annonce sa 1ère levée de fonds avec la BPI et ELSAN , groupe leader de l’hospitalisation privée en France.

Grâce à cette intervention et le soutien de ses investisseurs, DOCTOCONSULT entend permettre aux patients de pouvoir accéder à un praticien dans des délais d’attente réduits, tout en bénéficiant d’un meilleur suivi, plus personnalisé, grâce à des outils innovants dédiés à leur pathologie.