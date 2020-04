Dianosic, start-up strasbourgeoise spécialisée dans les solutions innovantes pour les pathologies ORL, annonce aujourd’hui avoir obtenu plus de 1,5 millions d’euros en capital et en financement non-dilutif avec le concours de PAF Kapital, de Business Angels, de Bpifrance Alsace, de la région Grand-Est, de la Caisse d’Épargne Grand-Est Europe et de la Banque Populaire Rives de Paris.

Il s’agit du premier tour de financement pour Dianosic depuis sa création en juillet 2017 par Marc Augustin, Philippe Bastide et le Pr. Christian Debry, chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Strasbourg.

La société a été lauréate du concours i-Lab en 2019, organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en partenariat avec Bpifrance.

Dianosic propose des réponses innovantes à des besoins médicaux insuffisamment couverts dans les pathologies de la fosse nasale. Son premier dispositif est le ballonnet intranasal de forme asymétrique CAVI-T, qui assure l’arrêt du saignement – hémostase – spontané ou postopératoire par compression basse pression, tout en s’adaptant à l’anatomie de la fosse nasale. Marqué CE en février 2020, le dispositif est couvert par un brevet valide pour la France et bientôt pour l’Europe, les États-Unis, le Japon et la Chine.

« Ce dispositif va considérablement faciliter pour les médecins et les chirurgiens, dans leur pratique quotidienne, la prise en charge des patients pouvant bénéficier de ce produit innovant », souligne le Pr. Christian Debry.

Avec son second dispositif médical en développement, le SARI (Scaffold Actif Résorbable Intranasal), Dianosic ambitionne de révolutionner la prise en charge de la sinusite chronique qui touche 10% de la population mondiale. Résorbable et mini-invasif, le SARI délivre un corticoïde de façon ciblée au long cours (12 mois) sans intervention chirurgicale préalable, contrairement à la plupart des solutions proposées aujourd’hui.

« Ce tour de financement va nous permettre d’accélérer le déploiement commercial de notre premier produit CAVI-T dédié au traitement des saignements spontanés (épistaxis) et post-opératoires et de poursuivre notre stratégie d’innovation avec le dispositif SARI qui va révolutionner la prise en charge de la sinusite chronique », précise Marc Augustin, président de Dianosic. « Notre objectif est de positionner Dianosic en leader dans le traitement des pathologies de la fosse nasale. »

« Avec le SARI, l’ambition de Dianosic est de répondre efficacement aux limites observées avec les traitements existants de la sinusite chronique. Dans ce cadre, notre solution permettra à des patients, en échec thérapeutique avec les traitements médicamenteux de première ligne, de bénéficier d’un traitement efficace, au long cours et avec une qualité de vie préservée, dans cette affection chronique invalidante. Le SARI offrira par ailleurs aux établissements hospitaliers une réponse ambulatoire adaptée à une pathologie très coûteuse pour la collectivité », explique Philippe Bastide, CEO de Dianosic.

« PAF Kapital est ravi d’accompagner Dianosic dans la commercialisation et le développement de ses solutions innovantes pour les pathologies ORL », ajoute Jean-François Auffret, PAF Kapital. « Nous croyons dans la technologie développée par la société mais aussi dans son équipe et son savoir-faire. »