Eric Bendahan, Fondateur d’ELEVA Capital, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Diane et Marie au sein de la société. Leur expertise reconnue sur les small & mid cap européennes les rend incontournables sur cette classe d’actifs. Nous sommes fiers d’avoir pu attirer ce binôme de talent avec lequel nous partageons des valeurs aussi bien humaines que professionnelles. »

Diane Bruno a débuté sa carrière en 2004 comme analyste sell-side chez Natexis Bleichroeder avant de rejoindre Axa Investment Manager en tant qu’analyste buy-side spécialisée sur les petites et moyennes valeurs européennes. En 2009, Diane rejoint Mandarine Gestion et lance le fonds Mandarine Unique qu’elle a développé et géré sur les huit dernières années. Diane est diplômée de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et de l’ESCP-EAP.

Marie Guigou, a commencé sa carrière en 2005 au Crédit Suisse en tant qu’analyste sell-side, avant de rejoindre Axa Investment Managers de 2007 à 2014, en tant qu’analyste buy-side et co-gérante de portefeuilles sur les actions européennes. En 2014, Marie rejoint Mandarine Gestion afin de co-gérer le fonds Mandarine Unique aux côtés de Diane Bruno. Diplômée de l’ESSEC, Marie est titulaire du CFA.