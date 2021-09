Dans le cadre de sa stratégie visant à générer plus de 50% du chiffre d’affaires à horizon 2024 sur les partenaires clés et les plus innovants, Devoteam augmente sa force de frappe sur Devoteam M Cloud, l’équipe dédiée à Microsoft. Avec près d’une centaine d’experts, CLOUDEON est une entreprise 100% cloud-native, spécialisée dans les méthodologies, les processus et la gestion de projet agile du cloud, assurant un résultat rapide et de valeur pour ses clients. Avec le plus haut niveau de certification et de partenariat, Microsoft Azure Expert MSP et Microsoft Gold Partner depuis 2018, CLOUDEON dispose également de partenariats avec Google et AWS.

Présente dans deux pays, au Danemark et Lituanie et plus précisément dans les villes de Copenhague, Aarhus, Vilnius et Kaunas, CLOUDEON fournit des services managés 24/7 très performants et des services automatisés pour offrir des solutions sur mesure pour migrer et entretenir les données et les applications dans le Cloud.

“Face à l’adoption de plateformes de Cloud Computing, nos clients ont besoin d’accompagnement tout au long de leur parcours, depuis la stratégie jusqu’aux services managés. Nous les aidons à choisir le bon partenaire pour soutenir leur activité, à innover et à imaginer avec eux de nouveaux usages cloud. Le développement et la mise en œuvre de ces derniers sur des plateformes permettent de bénéficier des nouvelles fonctionnalités des fournisseurs de cloud. CLOUDEON s’inscrit totalement dans notre démarche d’innovation continue qui offre à nos clients de nouveaux produits toujours opérationnels, efficaces et sécurisés”, explique Sébastien Chevrel, Directeur Général du Groupe Devoteam.

“Nous sommes ravis d’accueillir CLOUDEON chez Devoteam M cloud. Après l’intégration d’Allegri, l’acquisition de ce Microsoft Azure Expert MSP et Microsoft Gold Partner depuis 2018 est une nouvelle étape dans l’accompagnement vers le cloud de tous nos clients EMEA”, ajoute Geert Stragier, Directeur du Groupe Devoteam M Cloud.

“Depuis la création de CLOUDEON en 2016, nous avons construit une entreprise cloud-native prospère avec 100 employés innovants et qualifiés, créé un Centre d’Excellence cloud pour la prestation de services et les opérations DevOps modernes, obtenu la reconnaissance en étant l’un des seuls 96 fournisseurs de services managés Azure Expert dans le monde, développé notre propre logiciel IP pour la gestion du Cloud (OpsAI, edt) et été choisis comme fournisseur sur trois programmes clients publics (SKI). La vente à Devoteam permettra à CLOUDEON de passer à l’étape suivante de sa croissance et de mettre ses solutions et services du Cloud à disposition des clients de Devoteam dans toute la région EMEA. De plus, nous développerons et lancerons ensemble de nouveaux services innovants qui seront la référence sur le marché des services du Cloud public managé. Parmi les nombreuses offres que nous avons reçues pour CLOUDEON, nous avons choisi Devoteam pour une parfaite adéquation stratégique, une culture alignée avec nos valeurs et un état d’esprit entrepreneurial unique dans une entreprise de 8 000 employés, dont nous faisons désormais partie. Je me réjouis, avec toute l’équipe de CLOUDEON, de faire partie de Devoteam", déclare Søren Dandanell, Président Directeur Général de CLOUDEON.